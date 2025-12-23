Sénégal: Noël - L'archevêque de Dakar invite à réduire les dépenses et à 'prier pour la paix'

Dakar — L'archevêque de Dakar, André Guèye, a demandé à la communauté chrétienne, lundi, de "prier pour la paix" et de suivre la recommandation faite par le pape Léon XIV de "limiter les dépenses de Noël en pensant aux plus pauvres".

"Laissons-nous interpeller par le pape Léon XIV, qui nous invite à limiter les dépenses de Noël en pensant aux autres, aux plus pauvres et aux plus vulnérables, qui ne peuvent pas s'en sortir ou y arrivent très difficilement", a lancé M. Guèye dans une déclaration solennelle faite à l'occasion de Noël, la fête commémorant la naissance de Jésus-Christ.

Il a demandé aux chrétiens de penser aux "hommes et aux femmes, à toutes ces familles qui vivent dans la précarité", pour ne pas dépenser plus que ce qui est nécessaire à l'occasion de cette fête.

Certains, faute de moyens, vivent difficilement, tandis "d'autres se préparent à des dépenses incommensurables", a dénoncé l'archevêque de Dakar.

"Noël nous invite à magnifier de nouveau les merveilles de Dieu", a-t-il ajouté, estimant que la célébration de la naissance de Jésus-Christ "n'est pas un simple souvenir". "C'est aussi le mystère de Dieu Lui-même."

Le Sénégal a "besoin de la paix véritable"

"Noël révèle la gloire de Dieu dans l'humilité de l'enfant qui naît. Noël rime avec la paix et fait naître l'espérance d'une paix véritable dans les coeurs, dans les familles, dans la société, dans notre pays et dans le monde", a dit André Guèye, ajoutant que cette paix est "renforcée et pérennisée par le pardon et la miséricorde".

M. Guèye déclare que "Dieu offre de nouveau à chacun et à chacune de nous la paix de nous réconcilier avec nous-mêmes".

De même a-t-il invité la communauté chrétienne à "prier pour la paix". "Il faut le dire : notre pays et la société tout entière ont besoin de la paix véritable", a poursuivi l'homme d'Église.

"Noël nous offre l'occasion de refaire la paix dans nos relations personnelles et d'offrir le pardon et la réconciliation", a-t-il affirmé, demandant aux chrétiens de prier pour la "paix dans notre pays, et particulièrement en Casamance, où le chef de l'État vient de lancer un appel en ce sens, une paix dans la justice et la réconciliation".

L'archevêque de Dakar recommande aux fidèles de prier pour que cessent "les multiples tensions et les manifestations de violence que connaît notre société".

"À la violence physique et verbale s'ajoute maintenant la violence numérique, qui se manifeste cruellement à la moindre occasion", a-t-il observé, invitant ses coreligionnaires à prier pour "une paix entre les acteurs politiques".

Prier pour la "paix à nos frontières", pour "une paix mondiale"

Le guide religieux recommande à ces derniers de "privilégier la force de l'argument et le sens absolu de l'intérêt général" sur la violence, "par l'ouverture et le dialogue".

André Guèye appelle la communauté chrétienne à prier pour la "paix à nos frontières".

Les crises auxquelles sont confrontés certains pays de la région "nous appelle[nt] à la vigilance et à la prière pour tous ceux-là qui veillent à notre sécurité", a-t-il dit, faisant allusion aux forces de défense.

M. Guèye souhaite aussi la "paix dans notre océan, afin qu'il cesse d'engloutir l'espoir nourri par la migration irrégulière, afin que les jeunes trouvent ici les [moyens de] leur épanouissement".

Le guide religieux appelle de ses veux "une paix mondiale", qui règne "dans tous les foyers de tension, bref une paix universelle".