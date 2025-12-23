Sénégal: Matam - Des 'entretiens d'excellence' pour éclairer le choix des futurs bacheliers

Matam — L'antenne régionale de l'ONG Jeunesse éducation et développement (JED), veut aider les élèves de terminale de la région de Matam, à faire de bons choix après l'obtention du Baccalauréat, à travers des échanges et des discussions entre des professionnels et les élèves, dans le cadre des "Entretiens d'excellence".

"Nous avons constaté que les élèves d'aujourd'hui n'ont pas une idée sur l'orientation post-bac faute de conseils. Nous avons initié cette activité avec le Centre académique de l'orientation scolaire et professionnelle (CAPSP) de Matam, avec la collaboration de mentors qui vont échanger avec les élèves sur les questions liées aux filières comme la médicine, l'agronomie, la communication et l'entreprenariat", a expliqué Babacar Gacko, coordonnateur de JED à Matam.

Il intervenait, lundi au terme des "Entretiens d'excellence", une activité présidée par l'adjoint au préfet de Matam, Youssoupha Sèye.

Selon lui, ces mentors vont s'entretenir avec les jeunes pour leur parler des choix qu'ils pourront faire après le Bac, ainsi que les différentes formations à faire pour pouvoir embrasser certains métiers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour sa part, Alpha Abdoulaye Ndongo, psychologue-conseiller au sein du CAOSP de Matam a soutenu que la tenue de ces activités consiste à donner une opportunité aux jeunes élèves apprenants de la région de Matam de rencontrer des professionnels, d'avoir un choix éclairé sur leur orientation et discuter des métiers qu'ils souhaitent faire dans l'avenir.

Il a salué la démarche de l'ONG qui a voulu se déplacer pour rencontrer les élèves, qui constituent une communauté de 250 élèves.

"Ces élèves peuvent servir de relais au sein de l'établissement pour porter le message auprès de leurs camarades", a fait savoir M.Ndongo.