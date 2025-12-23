Afrique: CAN 2025 - Le Mali et la Zambie font match nul (1-1)

Le Mali et la Zambie ont fait match nul, 1-1, lundi à Casablanca, lors de la première journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

L'attaquant d'Auxerre (France), Lassine Sinayoko, a ouvert le score pour le Mali à la 61e minute, après que son compatriote El Bilal Touré a manqué un penalty à la 42e minute.

La Zambie a égalisé dans le temps additionnel de la seconde période (92e) grâce à Patson Daka, arrachant ainsi le point du nul.

Dimanche, le Maroc, pays hôte, a battu les Comores 2-0 à Rabat. Les Marocains occupent seuls la tête du groupe A avec trois points, tandis que le Mali et la Zambie se partagent la deuxième et la troisième place. Les Comores ferment le classement.

La prochaine journée du groupe A est prévue vendredi.

Le programme est le suivant :

- 17h30: Zambie - Comores, au stade Mohammed-V

- 20h00: Maroc - Mali, au stade Prince Moulay Abdallah