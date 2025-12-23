Afrique: CAN 2025 - Vingt-sept joueurs sénégalais à la dernière séance d'entraînement avant le Botswana

22 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Seynabou Ka

Vingt-sept joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont effectué, lundi au stade Ibn-Battuta de Tanger, leur troisième séance d'entraînement, à la veille de leur premier match groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, face au Botswana.

La rencontre est prévue mardi à 15h GMT au stade Ibn-Battuta.

Le groupe du Sénégal est au complet, à l'exception d'Ousseynou Niang, attendu dans la soirée. Le joueur de la Royale Union Saint-Gilloise (Belgique) a été appelé pour remplacer Assane Diao, forfait en raison d'une blessure.

Les joueurs de Pape Thiaw ont tenu leurs deux premières séances d'entraînement à huis clos, samedi et dimanche.

Avant le début de l'entraînement de ce lundi, ouvert à la presse durant les quinze premières minutes, le milieu de terrain des Lions, Pathé Ciss, s'est exprimé sur l'état d'esprit du groupe.

Selon le joueur du Rayo Vallecano (Espagne), "les premiers matchs sont souvent difficiles", mais ses coéquipiers se préparent depuis deux semaines pour bien aborder la compétition.

"Nous faisons partie des favoris, mais nous devons rester humbles et garder les pieds sur terre. Nous sommes tous prêts à donner le maximum pour aider l'équipe à gagner", a-t-il déclaré.

