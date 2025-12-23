Sénégal: Amadou Ba - 'Les acteurs de la Culture et de l'Artisanat ne vivent pas de leur ART'

Le ministre de la Culture, l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a relevé, lundi, que les acteurs des secteurs sous la tutelle de son département "ne vivent pas de leur art" du fait de facteurs multiples dont un défaut d'accompagnement de l'Etat et un secteur qui "peine à se réinventer".

"Les acteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat ne vivent pas de leur art. Il faut le reconnaître. Ce sont les parents pauvres du pays. Il ne viendrait à l'esprit de personne de voir un bien onéreux et d'attribuer la propriété à un artisan" s'est-il désolé.

Amadou Ba prenait part à la journée officielle du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, organisée par l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) dans le cadre de la 33ème édition de la foire internationale de Dakar (FIDAK).

Cette rencontre articulée autour du thème : Culture, artisanat et tourisme : levier de transformation territoriale et de développement inclusif", a été l'occasion pour le ministre de tutelle de rappeler que "ces secteurs qui occupent l'essentiel du dossier économique sénégalais est encore hors des radars du ministère des Finances et du Budget qui n'arrive pas à mesurer avec exactitude leur impact dans le pays".

"En matière de tourisme et d'organisation d'évènements internationaux, le Sénégal s'est fait dépasser par des voisins africains qui, pour l'essentiel, se sont inspirés de son modèle", a regretté Amadou Ba devant plusieurs acteurs relevant de son département.

Le ministre a également souligné l'accompagnement "timide voire insuffisant" de l'Etat au bénéfice des acteurs culturels, touristiques et artisanaux.

"Le premier secteur qui emploie au Sénégal, c'est le secteur du textile avec les tailleurs. Les premiers qui forment les jeunes, ce sont les mécaniciens entre autres. Sont-ils reconnus en tant que tels ? Non. Est-ce qu'ils bénéficient de faveurs fiscales parce qu'ils forment des jeunes ? Non. Quand vous ouvrez une école, vous êtes subventionné. Quand vous embauchez des apprentis, vous ne l'êtes pas", a-t-il déploré.

Amadou Ba a par ailleurs exhorté les différents acteurs de ces secteurs à "l'autocritique pour sortir de l'immobilisme et des schémas statiques et passéistes, qui empêchent de moderniser les secteurs et d'opérer les ruptures".

En perspective de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, le ministre Amadou Ba a invité les acteurs de son département à faire valoir tout leur potentiel afin de créer un impact durable.

"S'il y a une offre culturelle, elle attirera les touristes. S'il y a de l'artisanat, ça développera la culture" a-t-il conclut.