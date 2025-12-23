Afrique: CAN 2025 - Le Botswana est prêt à défier le Sénégal, selon son sélectionneur

Le sélectionneur du Botswana, Morena Ramoreboli, a déclaré lundi que son équipe est prête à livrer "un gros match" contre le Sénégal en vue de déjouer le plan des Lions, mardi, à l'occasion de leur confrontation comptant pour la première journée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2025.

"Le Sénégal est une équipe très flexible, capable de changer de style selon les situations. Ils savent attaquer, défendre et exploiter les espaces avec intelligence. Nous avons analysé leurs forces et leurs faiblesses pour préparer au mieux notre plan de jeu. Nous sommes prêts pour le match, un gros match", a-t-il dit en anglais.

L'équipe du Botswana est prête à "faire le travail", a-t-il indiqué en conférence de presse, à la veille du match Sénégal-Botswana, comptant mardi pour la première journée du groupe D à la CAN 2025, "la plus grande [compétition] du continent".

"Nous devons respecter le Sénégal, respecter le profil de nos adversaires et en même temps donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre nos objectifs", a-t-il insisté, précisant que son équipe avait "effectué une bonne préparation".

Le Sénégal et le Botswana s'affronteront mardi à 15h GMT au stade Ibn-Battuta.

Le groupe D est complété par la République démocratique du Congo et le Bénin, qui s'affronteront le même jour à 12h30 à l'Al Barid Stadium de Rabat.