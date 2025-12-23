Sénégal: Kaour - Des investissements structurants dans les villages de retour (coordonnateur du PDEC)

22 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Singhère Diola (Goudomp) — Le Projet de développement économique de la Casamance (PDEC) a réalisé des investissements structurants à Kaour, une commune située dans la région de Sédhiou (sud), en vue de soutenir les populations de retour dans leurs villages d'origine et améliorer durablement leurs conditions de vie, a déclaré, lundi, son coordonnateur, Youssouf Badji.

Il présentait les réalisations du projet au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à Singhère Diola, première étape de sa tournée économique dans la région de Sédhiou.

À Singhère Diola, un village du département de Goudomp officiellement réinstallé après des décennies de déplacement, le PDEC a notamment financé la construction de deux blocs de deux salles de classe à l'école élémentaire, contribuant ainsi au renforcement de l'accès à une éducation de proximité, a souligné M. Badji.

Selon lui, le PDEC a également appuyé la réhabilitation de la bibliothèque de l'école élémentaire de Kanéma, ainsi que l'aménagement d'un espace vert communal, participant à l'amélioration du cadre de vie et de l'environnement local.

Dans le domaine de l'hydraulique, trois mini-forages équipés de systèmes solaires, dotés de réservoirs surélevés de cinq mètres cubes et de bornes-fontaines, ont été réalisés au profit des villages de Mangacounda, Singhère Baynouck et Manécounda, a-t-il détaillé.

Ces infrastructures visent à améliorer durablement l'accès à l'eau potable dans ces villages, a relevé Youssouf Badji.

Il a par ailleurs rappelé que le PDEC intervient dans les trois régions de la Casamance naturelle - Ziguinchor, Sédhiou et Kolda -, dans lesquelles il cible 60 communes sélectionnées sur la base de critères de vulnérabilité, d'enclavement et de fragilité.

L'impact attendu du projet concerne environ 750 000 bénéficiaires.

À ce jour, 17 communes sont déjà enrôlées et bénéficient de l'accompagnement du Projet de développement économique de la Casamance.

