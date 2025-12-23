Sénégal: Kaffrine - La Chambre de commerce aide plus de mille entreprises à se formaliser en 2025

Kaffrine — La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine (CCIAK) a accompagné, au courant de l'année 2025, plus de mille entreprises locales dans leur processus de formalisation, a appris l'APS lundi de son président, Moustapha Diop.

"La Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine a accompagné plus de mille entreprises locales en 2025 à la formalisation, dont cinq cent soixante-dix pour l'obtention de registres de commerce et six cent quatre-vingt-dix-huit pour des numéros d'identification nationale des entreprises et des associations (NINEA)", a-t-il révélé.

Il s'exprimait au terme de l'assemblée générale d'examen et d'adoption du projet de budget 2026, présidée par Jean-Paul Diouf, chef du bureau des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, en présence des délégués consulaires et de plusieurs autorités locales.

Selon M. Diop, le budget de l'institution consulaire pour l'année 2026 est arrêté à 226 584 774 francs CFA, 141 000 000 francs CFA étant réservés aux investissements contre 85 584 774 francs CFA pour le fonctionnement.

"Le projet de budget s'inscrit dans une vision stratégique axée sur la consolidation des acquis de 2025, notamment l'amélioration de la qualité des services consulaires et l'intensification des actions en faveur du secteur privé", a-t-il expliqué.

L'amélioration du taux de mobilisation des recettes, la recherche de nouvelles sources de financement ainsi que le renforcement des mécanismes de suivi-évaluation, comptent parmi les principaux défis auxquels l'institution consulaire doit apporter des réponses, en vue d'optimiser l'impact des investissements engagés.