Cote d'Ivoire: Abidjan - Un faux Procureur interpellé pour usurpation de titre et escroquerie

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a lancé, ce lundi 22 décembre 2025, un appel à témoins à la suite de l'interpellation d'un individu se faisant passer pour un magistrat. Il s'agit du nommé KONAN Léon, également connu sous le pseudonyme de Procureur Junior Konan Koffi, né le 18 juin 1975 et de nationalité ivoirienne.

Selon le communiqué officiel du Parquet, l'intéressé, qui se présentait comme chef d'entreprise, a été interpellé puis déféré devant le Parquet d'Abidjan pour usurpation de titre et de fonction, ainsi que pour escroquerie portant sur des numéraires. Les faits reprochés sont jugés particulièrement graves, dans la mesure où l'individu utilisait frauduleusement l'image et l'autorité de la justice pour tromper ses victimes.

En se faisant passer pour un Procureur de la République, KONAN Léon serait parvenu à soutirer de l'argent à plusieurs personnes, profitant de leur confiance et de la crainte qu'inspire l'institution judiciaire. Les autorités judiciaires n'ont toutefois pas précisé, à ce stade, le montant total des sommes escroquées ni le nombre exact de victimes.

Face à l'ampleur présumée des agissements, le Procureur de la République, conformément au communiqué du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en date du 8 décembre 2025, invite toute personne ayant été victime de cet individu à se rapprocher du Parquet près le Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Les victimes potentielles sont notamment celles ayant été contactées par le numéro de téléphone 07 59 93 91 98, attribué au mis en cause.

Cet appel à témoins vise à permettre une meilleure manifestation de la vérité et à renforcer la procédure judiciaire en cours. Le Parquet rappelle, par ailleurs, l'importance de la vigilance face aux tentatives d'escroquerie et invite les citoyens à vérifier systématiquement l'identité et la qualité des personnes se réclamant des institutions de la République.