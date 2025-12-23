Sénégal: Les 12 nouveaux membres de l'OFNAC jurent d'exercer leurs fonctions avec impartialité et loyauté

Dakar — Les 12 nouveaux membres de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) ont prêté serment en jurant d'exercer leurs fonctions avec impartialité et loyauté, lors d'une audience solennelle de la cour d'appel de Dakar, lundi.

"Vous affirmez la volonté d'exercer en toutes circonstances vos fonctions avec indépendance et impartialité, loyauté, probité et [...] discrétion", a dit Abdoulaye Ba, le premier président de cette juridiction, en recueillant leur serment.

Ce n'est pas seulement une "formalité", c'est aussi "un engagement profond" à accomplir "la noble et exaltante" mission de prévention et de lutte contre la corruption, les pratiques assimilées et les infractions connexes, a précisé M. Ba.

"La corruption est un phénomène complexe, dont la lutte nécessite une approche globale, qui combine des règles juridiques, des institutions fortes et un engagement citoyen", a-t-il souligné.

Les 12 nouveaux membres de l'OFNAC ont été nommés par le président de la République, au terme d'une sélection "rigoureuse" consécutive à un appel à candidatures, a rappelé le premier président de la cour d'appel de Dakar.

"Dans l'exercice de vos fonctions vous allez lutter contre la petite corruption qui gangrène les relations entre l'administration dans toutes ses composantes et les usagers du service public. Mais la grande bataille reste, à mon sens, la lutte contre la grande corruption", a dit aux 12 personnalités le procureur général de la cour d'appel de Dakar, Mbacké Fall.

Le développement socioéconomique d'un pays qui "cherche le bien-être de sa population s'accommode mal de la corruption", a ajouté M. Fall en s'adressant aux nouveaux membres de l'OFNAC.

Il est d'avis que "la grande corruption est assimilable au crime de masse, parce qu'elle impacte le quotidien de millions de citoyens, qui sont souvent privés d'infrastructures et d'équipements sociaux de qualité".

Mbacké Fall leur a recommandé d'être particulièrement vigilants sur la commande publique et de prévenir la fraude fiscale, douanière et bancaire.

La présidence de la République a publié, en novembre dernier, une liste de 12 nouveaux membres, dont son président, le magistrat Moustapha Ka, chargés de diriger l'OFNAC au cours des prochaines années. Ils ont été choisis dans plusieurs secteurs, dont l'enseignement supérieur, l'administration territoriale et la société civile.

"L'assemblée [des membres de l'OFNAC] ne s'est pas encore réunie. Après sa réunion, nous allons [...] décliner notre feuille de route pour la prévention de la corruption", a dit son vice-président, Birahim Seck, lors de la cérémonie de prestation de serment.

