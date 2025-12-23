Afrique: Koulibaly demande à ses coéquipiers de se focaliser sur la CAN, 'la meilleure compétition du monde'

Le capitaine des Lions du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a invité ses coéquipiers, lundi, à Tanger, à "se focaliser" sur la Coupe d'Afrique des nations (CAN), "la meilleure compétition du monde", afin de soulever une deuxième fois le trophée continental, le 18 janvier 2026.

"Je rêve de soulever la Coupe. C'est facile de rester concentré sur cet objectif. Nous avons parlé pendant trois jours de la Coupe du monde 2026 et du tirage. J'ai ensuite demandé aux coéquipiers de se focaliser sur la CAN, la meilleure compétition du monde, que je respecte profondément", a dit Koulibaly.

Il intervenait à une conférence de presse donnée par l'équipe nationale du Sénégal, à la veille du match des Lions contre le Botswana, une rencontrée prévue mercredi à 16 h 00 (heure locale, soit 15 h 00 GMT).

Koulibaly a invité ses coéquipiers à "se concentrer" sur la CAN, avec "la joie de jouer en Afrique et de participer à cette belle compétition".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le plus important, c'est que ceux qui protègent la CAN aient le droit de prendre la parole et de la défendre. Elle est très belle", a dit le capitaine des Lions du Sénégal.

Il répondait à une question relative à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations une seule fois en quatre ans, à partir de 2028.

Kalidou Koulibaly a été interrogé en même temps sur le match du Sénégal contre la France, à la prochaine Coupe du monde.

Le joueur d'Al-Hilal (Arabie Saoudite) a parlé aussi de la dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal à Dakar. "C'était quelque chose d'indescriptible, cette mobilisation derrière nous à Dakar [...] C'est inoubliable. C'est la même sensation que j'ai ressentie à notre retour des CAN 2019 et 2022. J'ai envie de revivre cela [...] lorsque nous retournerons au pays", a-t-il affirmé.

Le stade Léopold-Sédar-Senghor, d'une capacité d'accueil de 60 000 places, était plein comme un oeuf lors de la dernière séance d'entraînement des Lions du Sénégal à Dakar.

"C'est important pour ceux qui vivent leur première CAN de ressentir cela. C'est motivant. Je leur ai dit que ce qui s'est passé dans ce stade n'est que le dixième de ce qui nous attend si nous ramenons la Coupe à Dakar. Il faudra respecter tous les adversaires", a ajouté Koulibaly.

La CAN 2025 a démarré dimanche 21 décembre, au Maroc. La finale aura lieu dimanche 18 janvier 2026.

Le Sénégal partage sa poule avec le Bénin, le Botswana et la République démocratique du Congo. Ce groupe est basé à Tanger, dans le nord du Maroc.

Pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique, les Lions composent le groupe I avec la France, la Norvège et le futur vainqueur d'un tournoi réunissant la Bolivie, l'Irak et le Suriname.