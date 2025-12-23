Sénégal: Kaffrine - Un acteur culturel plaide pour l'application de la loi sur la copie privée

22 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Le coordonnateur régional du Collectif des associations artistiques pour le développement de l'art (CAADA national), Diamly Pène, a plaidé, dimanche à Kaffrine (centre), pour l'application effective de la taxe sur la rémunération pour copie privée.

"Nous réclamons l'application urgente de la loi sur la copie privée. Depuis son installation, rien n'a été fait, alors que les artistes continuent d'attendre. Ils subissent toujours les affres de la précarité", a déclaré M. Pène, également président de la compagnie Jeune Espoir de Kaffrine, dans un entretien avec l'APS.

Selon lui, cette loi constitue un mécanisme essentiel de protection de l'artiste et contribue à la mise en place d'une protection sociale pour l'ensemble des acteurs culturels.

Egalement président de la commission régionale de la Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins (SODAV) de Kaffrine, il a souligné que les oeuvres musicales continuent d'être largement exploitées lors des baptêmes, mariages, dans les salons de coiffure, les véhicules de transport et autres espaces publics, "sans réelle compensation pour leurs créateurs".

"L'application effective de la loi sur la copie privée pourrait permettre de sortir de nombreux artistes du tunnel de la précarité", a-t-il soutenu, rappelant que le Sénégal a adopté, en 2024, un décret portant collecte de la rémunération pour copie privée.

