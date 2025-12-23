Afrique du Sud-Angola (2-1) - Foster décisif, les Bafana Bafana prennent les commandes du groupe B

L'Afrique du Sud a parfaitement lancé sa campagne en s'imposant face à l'Angola (2-1), mardi, au Grand Stade de Marrakech, lors d'un match riche en intensité et en rebondissements. Portés par un Lyle Foster inspiré et décisif, les Bafana Bafana prennent seuls la tête du groupe B, profitant du match nul (1-1) concédé plus tôt par le Mali et la Zambie à Casablanca.

Dès l'entame, les Sud-Africains affichent leurs ambitions. Bien en place et agressifs à la récupération, ils sont rapidement récompensés. À la 17e minute, Oswin Appollis profite d'un ballon mal repoussé dans la surface angolaise. Après deux feintes pleines de sang-froid, l'ailier sud-africain croise sa frappe et bat Hugo Marques pour l'ouverture du score.

Mais après ce but, les hommes d'Hugo Broos baissent d'intensité et laissent l'initiative à l'Angola. Plus entreprenants, les Palancas Negras multiplient les situations dangereuses, notamment sur coups de pied arrêtés. Gelson Dala inquiète d'abord la défense sud-africaine de la tête, avant que Show ne remette les deux équipes à égalité à la 34e minute. Sur un coup franc bien frappé par Fredy au premier poteau, le milieu angolais dévie le ballon et surprend Ronwen Williams.

Au retour des vestiaires, le visage de l'Afrique du Sud change. L'entrée de Moremi apporte plus de dynamisme, et les Bafana Bafana reprennent progressivement le contrôle du jeu. Mbokazi trouve la barre transversale, tandis que Lyle Foster voit un premier but refusé pour une position de hors-jeu. La domination sud-africaine finit toutefois par payer.

À la 79e minute, sur une récupération haute suivie d'une remise d'Nkota, Lyle Foster déclenche une frappe enroulée somptueuse qui se loge dans la lucarne de Hugo Marques. Un but de grande classe qui fait basculer définitivement la rencontre.

Malgré une tentative de réaction dans les dernières minutes, l'Angola ne parvient pas à se créer de véritable occasion franche. Solides et disciplinés, les Bafana Bafana gèrent leur avance jusqu'au coup de sifflet final.

Grâce à ce succès, l'Afrique du Sud confirme sa montée en puissance et s'installe en tête du groupe B avant un choc très attendu face à l'Égypte, dont le match contre le Zimbabwe est prévu en clôture de la journée à Agadir.

La réaction

Élu TotalEnergies Homme du Match, Lyle Foster s'est montré satisfait : « Quand j'ai eu le ballon, je me suis dit qu'il fallait faire la différence. J'y ai cru, la réussite m'a souri et ça a marché. L'essentiel était de prendre les trois points. Maintenant, on peut s'appuyer sur ce succès et se concentrer sur le prochain match contre l'Égypte. »