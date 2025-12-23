Afreximbank et Heirs Energies ont conclu un partenariat financier majeur de 750 millions de dollars US soit environ 450 milliards de FCFA pour soutenir l'expansion de la production pétrolière et gazière au Nigeria. Un investissement stratégique destiné à renforcer durablement la capacité énergétique du pays.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et Heirs Energies Limited ont annoncé, le 22 décembre 2025 à Abuja, la mise en place d'une facilité de crédit historique de 750 millions de dollars US destinée à soutenir l'expansion et la solidité financière de l'entreprise énergétique nigériane. Cet important financement vise à renforcer durablement la capacité énergétique nationale du Nigeria, dans un contexte de demande croissante en pétrole et en gaz.

Signée par le Dr George Elombi, Président d'Afreximbank et de son Conseil d'administration, et Tony O. Elumelu, CFR, Président de Heirs Energies Limited, cette facilité de prêt garanti de premier rang, structurée en deux tranches, permettra d'optimiser la structure financière de Heirs Energies et de dégager des liquidités essentielles pour ses besoins en fonds de roulement. Elle soutient ainsi la nouvelle phase de croissance accélérée du groupe, orientée vers l'augmentation et la stabilisation de sa production de pétrole et de gaz.

Afreximbank intervient dans cette opération en qualité d'arrangeur principal mandaté, d'agent de facilité et d'agent de sûreté, confirmant son rôle stratégique dans le financement du secteur énergétique africain. Pour le Dr George Elombi, ce partenariat illustre l'engagement de la Banque à créer de la valeur et à autonomiser les entrepreneurs africains. « Sans des investissements de cette envergure, de nombreuses économies africaines dépendantes des combustibles fossiles feraient face à de graves difficultés », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté d'Afreximbank de soutenir les champions africains.

Le Président d'Afreximbank a également souligné l'ambition de la Banque de concrétiser le projet de Banque africaine de l'énergie, destinée à porter une grande partie du portefeuille énergétique du continent, tout en annonçant une ouverture à des partenariats futurs avec Heirs Holdings en Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana et en Côte d'Ivoire.

De son côté, Tony O. Elumelu a salué une transaction qui démontre la capacité des capitaux africains à financer durablement les entreprises africaines. Acteur clé du secteur pétrolier et gazier nigérian, Heirs Energies a vu sa production de pétrole brut doubler depuis 2021 et s'impose aujourd'hui comme un fournisseur majeur de gaz, contribuant à près de 15 % de la capacité électrique installée du Nigeria.