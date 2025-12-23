Afrique: CAN 2025 - La RTI va diffuser les 52 matchs de la compétition

Bonne nouvelle pour les amoureux du football africain. La Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI) a annoncé ce lundi 22 décembre 2025, la diffusion intégrale des 52 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 sur l'ensemble de ses plateformes. Un dispositif exceptionnel qui permettra aux supporters de ne rien manquer de la plus prestigieuse compétition de football du continent.

À travers cette couverture totale, la RTI entend offrir aux fans une immersion complète au coeur de la CAN, avec des retransmissions en direct, des images de qualité et des commentaires professionnels. À la télévision, La3 assurera la diffusion des rencontres, accompagnées d'analyses techniques et d'émissions spéciales pour décrypter les temps forts de la compétition.

Pour les auditeurs, Radio Côte d'Ivoire prendra le relais avec une diffusion en direct des matchs. Fidèle à sa vocation de média de proximité, la radio permettra aux supporters de suivre les rencontres partout, que ce soit à la maison, sur les routes ou dans les quartiers, perpétuant ainsi la tradition radiophonique du football, vecteur de partage et de communion nationale.

La dimension numérique n'est pas en reste. Grâce à RTI Play, les internautes pourront suivre les matchs en streaming sur smartphone, tablette ou ordinateur. Cette plateforme digitale garantit un accès flexible et instantané aux rencontres, répondant ainsi aux nouveaux usages et aux attentes d'un public de plus en plus connecté.

Au-delà de la simple retransmission des matchs, la RTI proposera un accompagnement éditorial riche et dynamique : commentaires passionnés, analyses approfondies, réactions à chaud et reportages exclusifs. Une couverture qui illustre pleinement la mission de service public de la RTI, en rendant la CAN accessible à tous et en renforçant son caractère fédérateur.

Du match d'ouverture à la grande finale, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se vivra intensément sur les antennes de la RTI. Télévision, radio et digital : avec la RTI, la CAN sera partout et pour tous.