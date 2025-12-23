Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud souffre mais s'impose en fin de match contre l'Angola

L'Afrique du Sud a dû s'employer pour repartir avec la victoire face à une équipe d'Angola qui lui a longtemps tenu tête (2-1), ce 22 décembre à Marrakech. Les Bafana Bafana réussissent leur entrée dans la compétition, alors que les Angolais de Patrice Beaumelle peuvent nourrir des regrets mais auront une bonne carte à jouer dans la phase de groupes.

Dans un stade de Marrakech clairsemé pour ce premier match du groupe B, les Palancas Negras n'ont pas mis longtemps à se rappeler au bon souvenir des spectateurs de la Coupe d'Afrique. Petits poucets face à l'Afrique du Sud, équipe ultra-offensive et parmi les favoris à la victoire finale, les Angolais n'ont pas démérité même s'ils ont été un peu justes en fin de rencontre pour contrarier définitivement les Sud-Africains.

Dès la deuxième minute, d'une tête sur corner, la pépite angolaise Gelson Dala a forcé Ronwen Williams a se déployer pour capter sa tentative. Les Bafana Bafana ont d'abord eu la maîtrise du jeu et les meilleures occasions au compteur, comme sur ce tir à bout portant d'Appollis taclé in extremis par Show devant son but (6e) ou encore cette tête de Lyle Foster captée de justesse par un plongeon de Marques (11e).

Mais les Palancas Negras ne se sont pas contentées de résister aux tentatives sud-africaines, et ont clairement répondu au bras de fer offensif proposé par l'Afrique du Sud. Sur un centre au second poteau, Fredy a lui aussi mis en danger Ronwen Williams d'une grosse frappe (15e). Ce sont finalement les hommes d'Hugo Broos qui ont ouvert le score, avec un numéro d'Appollis qui a feinté à deux reprises ses adversaires dans la surface pour aller inscrire le premier but (21e, 1-0).

Mais menés au score, les Angolais n'ont pas baissé la tête et sont même restés fidèles à leurs principes offensifs, devenant de plus en plus menaçants au fil des minutes. Gelson Dala a une nouvelle fois pris le dessus dans les airs pour cadrer une tête rageuse détournée en catastrophe par Williams (27e). Et ce qui devait arriver arriva finalement : les Sud-Africains ont fini par craquer.

Sur un coup franc de Fredy, son coéquipier Show a coupé le ballon dans la surface qui a filé au ras du premier poteau et n'a laissé aucune chance au gardien sud-africain (35e, 1-1). Complètement déboussolés, les Bafana Bafana ont commencé à perdre le fil en écopant de cartons jaunes avant la pause sur des fautes de Modiba (41e) et Sithole (45e). Patrice Beaumelle nous avait en tout cas prévenus : les Palancas Negras aiment surprendre.

Foster en sauveur

Lucide face aux difficultés de son équipe, Hugo Broos a choisi de remplacer Nkota, transparent en première période, par Tshepang Moremi à la pause. Son choix a presque été immédiatement payant : sur une feinte de corps, l'ailier des Orlando Pirates s'est joué de Clinton Mata avant de placer une frappe dans le petit filet droit (50e). Les Bafana Bafana ont cru reprendre les commandes du match, mais l'arbitre a rapidement annulé le but pour un hors-jeu de leur attaquant.

Rien n'a voulu sourire aux Sud-Africains par la suite. Ils ont continué de manquer de réussite dans le dernier geste, avec le coup de canon de Mbokazi qui s'est écrasé sur la barre transversale de Marques (58e). Tó Carneiro, déjà averti, a lui frôlé le carton rouge en poussant Mudau dans la surface (63e). Une situation qui aurait pu être le tournant du match, mais qui n'a pas été vérifiée par la VAR.

Au coude à coude à dix minutes de la fin, c'est Lyle Foster qui s'est mué en sauveur pour débloquer la rencontre. D'une frappe enroulée redoutable, l'attaquant de Burnley n'a laissé aucune chance au gardien angolais en nettoyant sa lucarne (79e, 2-1). Après avoir longtemps rivalisé avec leurs adversaires, les Palancas ont manqué de ressources pour arracher le nul en fin de match. Mabululu, entré en jeu à la 76e, a fait son possible dans la surface mais n'a eu que quelques ballons à se mettre sous le pied.

Vainqueurs au forceps d'une vaillante équipe angolaise qui aura son mot à dire dans cette phase de groupes, les Sud-Africains repartent avec la victoire pour leur entrée en lice mais ont peut-être déjà laissé des forces dans la bataille avant d'affronter l'Égypte le 26 décembre pour un match qui se sera déjà décisif.