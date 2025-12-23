Sénégal: Des kits agricoles remis à 464 ménages ruraux à Tambacounda

22 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Boubacar Agna Camara

 Le Programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural, phase II (Padaer II) a procédé, ce dimanche 21 décembre à Tambacounda à la remise de kits agricoles à 464 ménages ruraux regroupés en 36 organisations de producteurs des départements de Tambacounda, Goudiry et Bakel.

Les lots comprennent 929 unités de petit matériel aratoire (semoirs, houes, bâches) et 399 charrettes. D'un coût global de 215 730 000 FCFA, ces équipements ont été financés à 80 % par le programme, soit 172 584 000 FCFA, avec une contribution de 26 815 200 FCFA des bénéficiaires. La fabrication a été confiée à cinq micro et petites entreprises rurales locales, dans une logique de promotion de l'artisanat.

Selon le coordonnateur du Padaer II, Sada Ly, cette initiative vise à améliorer la production et la productivité agricoles, dans le cadre du partenariat avec l'Urcat. Son président, Papa Bana Diéye, a salué une distribution « équitable et responsable » des appuis, tout en appelant à une utilisation judicieuse du matériel.

Le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a exhorté les bénéficiaires à entretenir les équipements. Ces derniers ont exprimé leur satisfaction et leur engagement à en prendre soin.

