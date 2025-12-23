Sénégal: Tambacounda - 73 jeunes enrôlés dans les classes 2025-2026 du PF2E

Les classes 2025-2026 du Programme de formation école-entreprise (PF2E) ont été officiellement lancées à Tambacounda. La cérémonie a été présidée par le chef d'antenne régionale du PF2E, Moustapha Thiam, qui a livré les grandes orientations de cette nouvelle année académique.

Pour cette édition, le programme a enrôlé 73 jeunes apprenants, sélectionnés sur la base de critères bien définis. « Pour cette année, le programme a enrôlé 73 apprenants », a informé M. Thiam. Les bénéficiaires doivent être âgés de 15 à 35 ans, être de nationalité sénégalaise, aptes à suivre la formation et disponibles tout au long du cursus.

Le PF2E est un programme de l'État, placé sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il repose sur une formation en alternance, permettant aux apprenants de passer 80 % de leur temps en entreprise et 20 % dans un centre de ressources. Une approche qui favorise l'acquisition de compétences pratiques et facilite l'insertion professionnelle des jeunes, selon le responsable régional.

Pour l'année académique 2025-2026, quatre classes ont été ouvertes pour accueillir les apprenants. Il s'agit des filières de producteurs horticoles au Centre régional de promotion de la formation (CRPF) de Bakel et de Goudiry, de meuniers pâtissiers au CRPF de Tambacounda, ainsi que du diagnostic automobile au Forameca.

En clôturant son intervention, Moustapha Thiam a invité les apprenants à faire preuve de sérieux, de discipline et d'engagement, afin de garantir le succès du programme et de maximiser leurs chances d'insertion sur le marché du travail.