Afrique: CAN 2025 - Le groupe C débute mardi avec Tanzanie-Nigeria et Tunisie-Ouganda

Tanger (Maroc) — Le groupe C de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025 s'ouvrira mardi avec deux belles affiches qui opposeront le Nigeria à la Tanzanie et la Tunisie à l'Ouganda, dans des rencontres qui s'annoncent disputées.

Le Nigeria et la Tanzanie lanceront les débats à 17h30 GMT au Complexe sportif de Fès.

Finaliste de la CAN 2023 et triple championne d'Afrique (1980, 1994, 2013), la sélection nigériane participera à sa 21e phase finale. Les Super Eagles pourront compter sur une génération talentueuse, emmenée par Victor Osimhen, Ademola Lookman et le milieu expérimenté Wilfred Ndidi, nouveau capitaine du Nigeria, pour imposer leur supériorité technique et physique.

La Tanzanie, qui dispute sa quatrième CAN, cherchera à s'appuyer sur sa discipline collective et sur des joueurs clés comme Mbwana Samatta et Feisal Salum pour résister à la pression nigériane et tenter de dépasser, pour la première fois, le premier tour.

Dans l'autre rencontre du groupe C, la Tunisie affrontera l'Ouganda à 20h GMT au stade olympique de Rabat.

Les Aigles de Carthage, présents pour la 22e fois en phase finale, figurent parmi les sélections les plus régulières du continent. Sacrés champions d'Afrique en 2004 à domicile, les Tunisiens vont viser un parcours solide lors de cette édition.

La sélection tunisienne comptera sur l'expérience de cadres tels qu'Ellyes Skhiri et Hannibal Mejbri pour imposer son jeu face à une équipe ougandaise accrocheuse.

Les Cranes de l'Ouganda, de retour à la CAN après avoir manqué deux éditions, participeront à leur huitième phase finale. Ils miseront sur leur organisation défensive pour tenter de créer la surprise.