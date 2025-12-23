Afrique: CAN 2025 - Les Lions du Sénégal à l'épreuve des Zèbres du Botswana pour leur entrée en lice

Le Sénégal et le Botswana vont s'affronter pour la troisième fois de leur histoire à l'occasion de la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, prévue au Maroc, mardi à Tanger.

Les Lions du Sénégal ont remporté leurs deux précédentes confrontations face aux Zèbres. Ces rencontres comptaient pour les éliminatoires de la CAN 2015. Les Sénégalais s'étaient imposés 2-0 à l'aller, puis 3-0 au retour en décembre 2014.

La République démocratique du Congo (RDC) et le Bénin complètent le groupe D. Ils s'affronteront le même jour à 12h30 GMT à l'Al Barid Stadium de Rabat. Après cette rencontre, le Sénégal et le Botswana croiseront le fer à Tanger à partir de 15h GMT.

Champions d'Afrique en 2021, les Lions du Sénégal, qui participent à leur 18e phase finale de la CAN, entameront la compétition avec l'ambition de décrocher un deuxième titre continental.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La sélection sénégalaise, qui n'a jamais perdu son premier match de CAN depuis 2015, s'appuiera sur l'expérience de cadres tels que Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye, qui disputent leur sixième CAN, ainsi que Kalidou Koulibaly (cinquième participation) et le gardien Édouard Mendy (quatrième CAN), pour imposer son rythme face à une équipe botswanaise combative.

Le Botswana, qui dispute sa deuxième phase finale de CAN après celle de 2012, tentera de jouer sans complexe et de miser sur son organisation collective pour créer la surprise.

Dans l'autre rencontre du groupe D, la RDC affrontera le Bénin le même jour à 12h30 GMT.

Les Léopards, doubles vainqueurs de la CAN (1968 et 1974) et présents pour la 21e fois dans la compétition, viseront une bonne entame dans ce tournoi. La sélection congolaise pourra compter sur des joueurs expérimentés tels que Chancel Mbemba et Fiston Mayele pour faire la différence.

Les Congolais seront opposés aux Guépards du Bénin, qui effectuent leur sixième participation à une phase finale de la CAN.

Quart de finaliste lors de l'édition 2019, la sélection béninoise compte sur des éléments comme Jodel Dossou pour espérer réalisé un bon résultat.