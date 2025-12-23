analyse

Le djihadisme international, en recul au Moyen-Orient, est revitalisé depuis plusieurs années dans plusieurs régions d'Afrique - essentiellement dans les zones frontalières entre États affaiblis où vivent des populations marginalisées. De la région des trois frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali à l'est de la République démocratique du Congo, en passant par le lac Tchad, des dynamiques similaires sont à l'oeuvre.

Le djihad global incarné par le groupe État islamique (EI) est incontestablement en recul au Moyen-Orient. L'EI a perdu la grande majorité de son éphémère califat et les pertes que lui a infligées la coalition internationale s'avèrent difficilement remplaçables. L'enracinement du groupe dans les sociétés moyen-orientales a lui aussi décliné significativement au cours de ces dernières années : l'EI se retrouve éclipsé par des groupes qui prônent un djihad d'abord régional voire national et qui, bien que salafistes, renoncent au terrorisme international, à l'image du groupe Hayat Tahrir Al-Cham (HTC) en Syrie ou des talibans en Afghanistan.

À l'inverse, l'EI semble particulièrement gagner du terrain sur le continent africain : au Nigeria, Boko Haram connaît une spectaculaire ascension depuis son allégeance à l'EI en 2015 tandis que les Forces démocratiques alliées (ADF), groupe djihadiste d'Afrique centrale rallié en 2017 à l'EI, s'implantent durablement au nord de la RDC dans la région du Nord-Kivu.

Le Sahel s'inscrit lui aussi dans cette dynamique globale puisque le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, JNIM), affilié à Al-Qaida, ne parvient pas à supplanter totalement la filiale de l'EI dans la région, l'État islamique dans le Grand Sahara, qui gagne du terrain au Mali, au Niger comme au Burkina Faso.

Au vu de cette régression de l'EI au Levant et de son ascension en Afrique, il serait pertinent de repenser la relation centre/périphérie dans le monde du djihad global. Le continent africain devient peu à peu l'épicentre de l'EI, qui pourrait renoncer aux rêves de réaliser le Sham (un État regroupant les sunnites de la région) en Orient au profit d'un califat en terre africaine.

Quelles opportunités stratégiques le continent africain offre-t-il à l'EI ? Le groupe pourrait-il installer son sanctuaire en Afrique, inaugurant ainsi un nouvel âge dans l'histoire du djihad ?

L'émergence de sanctuaires transfrontaliers propices au djihad

L'implantation de l'EI en Afrique répond à une logique géographique récurrente : le groupe s'enracine dans des espaces transfrontaliers où les djihadistes utilisent les frontières internationales comme un refuge leur permettant d'échapper aux offensives des armées conventionnelles qu'ils affrontent. Le cas de la zone dite des « trois frontières » entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est de ce point de vue emblématique.

Dans cette zone transfrontalière à cheval sur les trois pays, les djihadistes de l'État islamique dans le Grand Sahara peuvent échapper aux offensives de l'armée nigérienne en se réfugiant au Mali ou au Burkina Faso, les armées conventionnelles étant, à l'inverse des groupes terroristes, contraintes de respecter les frontières internationales et la souveraineté des pays voisins. D'autant que les trois pays ne parviennent plus à coordonner leurs efforts militaires contre les djihadistes, comme le montre l'échec cuisant du G5 Sahel.

Créé à l'initiative de la France et des pays du Sahel dans le contexte de l'opération Barkhane, le G5 Sahel se voulait une réponse au djihad transnational régional. L'organisation devait permettre la coopération des armées burkinabée, nigérienne et malienne, censées agir de façon concertée des trois côtés de la zone de frontière afin d'acculer les djihadistes et de les priver d'opportunités de replis. Le départ, en 2022, de la France, qui était à l'origine de cette initiative militaire, suivie par le retrait du Mali et du Burkina Faso la même année puis du Niger en 2023, a mis fin à toute forme de coordination transnationale efficace dans la région.

L'Alliance des États du Sahel (AES), créée en 2023 pour remplacer le G5 Sahel, n'a pas débouché sur des actions militaires transfrontalières concrètes tandis que les miliciens russes de l'Africa Corps, certes implantés au Mali, au Niger comme au Burkina Faso, enchaînent les revers militaires notamment depuis leur défaite face aux Touaregs à l'été 2025 dans la région de Kidal et n'ont jamais repris le contrôle de la zone des trois frontières.

Cette situation n'est pas sans rappeler le rôle qu'a joué la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan pendant l'occupation américaine de l'Afghanistan : comme les terroristes au Sahel, le réseau Al-Qaida avait pu survivre à l'incroyable effort des États-Unis et de leurs alliés en se réfugiant au Pakistan en 2005, dans les zones tribales, là où l'armée américaine ne pouvait pas se déployer sans risquer de déstabiliser complètement son allié pakistanais.

Cette configuration géographique « à l'afghane » concerne aussi les deux autres foyers du djihad en Afrique : la région du lac Tchad et le Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC).

Dans cette dernière région, les djihadistes des ADF exploitent particulièrement l'« effet refuge » de la frontière entre l'Ouganda et la RDC. À l'origine, les ADF constituent un groupe djihadiste purement ougandais en lutte contre le gouvernement du pays. Mais à la fin des années 1990, les offensives répétées de l'armée ougandaise ont obligé le mouvement terroriste à migrer en direction de la RDC, où se situe désormais son sanctuaire, depuis lequel les djihadistes déstabilisent non seulement le Kivu mais aussi l'Ouganda, tout en échappant autant à l'armée congolaise qu'aux forces ougandaises.

Comme dans la zone des trois frontières, la frontière entre l'Ouganda et la RDC restreint les manoeuvres des troupes conventionnelles, mais reste complètement ouverte aux groupes terroristes puisqu'elle sépare des États faillis qui n'ont pas les moyens d'assurer un véritable contrôle frontalier. D'autant que le Kivu comme la zone des trois frontières constituent de véritables zones grises, périphériques, où la présence de milices, la faiblesse des infrastructures, la distance par rapport aux centres du pouvoir rendent la présence de l'autorité régalienne pour le moins superficielle.

Des périphéries marginalisées en voie de devenir des terres de djihad

En plus d'être des espaces transfrontaliers, les nouveaux sanctuaires de l'EI en Afrique s'apparentent à des territoires marginalisés politiquement, économiquement et, parfois, culturellement. Éloignés des métropoles qui polarisent l'activité économique, peuplés d'ethnies minoritaires, ces territoires sont touchés par un rejet de l'État central, un régionalisme voire un sécessionnisme que l'EI exploite pour grossir ses rangs.

Le cas du Lac Tchad, territoire à cheval sur le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, est emblématique de ce lien entre marginalisation des territoires et développement de l'EI. Le groupe Boko Haram, affilié à l'EI depuis 2015, s'y appuie sur le sentiment d'abandon que nourrissent les ethnies musulmanes Haoussa et Kanouri peuplant le nord du pays, à l'encontre d'un État nigérian dominé par les ethnies chrétiennes du sud, comme les Yorubas.

D'autant que Boko Haram peut élargir son recrutement aux populations précarisées par l'assèchement du lac Tchad, qui basculent dans une économie de prédation à défaut de pouvoir produire de quoi se nourrir. Dans son ouvrage L'Afrique sera-t-elle la catastrophe du XXIe siècle ?, Serge Eric Menye avait déjà bien montré le lien entre marginalisation économique de certains territoires ruraux africains privés de débouchés économiques d'une part et développement du djihadisme d'autre part. Dans ces territoires, des activités criminelles, à l'image des « coupeurs de routes » autour du Lac Tchad, s'installent afin de pallier le recul de l'économie productive et créent un terreau particulièrement fertile pour le développement des groupes djihadistes.

Ces territoires offrent aux djihadistes la possibilité de développer leur classique discours de propagande appelant au djihad dit « défensif ». Au Kivu comme au nord du Nigeria, les musulmans constituent une minorité nationale, dominée par des pouvoirs exercés par (ou assimilés à) des populations chrétiennes. Cette réalité culturelle et politique sert le narratif de l'EI qui consiste souvent à mobiliser les musulmans pour protéger un « Dar al-Islam » menacé par un État « mécréant ». L'objectif proclamé - défendre des musulmans « opprimés » par un État « infidèle » - pourrait drainer des combattants de l'ensemble de l'Oumma, et il ne fait aucun doute que l'EI tentera de jouer cette carte à mesure que les marges musulmanes du Nigeria ou du Congo s'enfonceront dans la violence ou subiront les représailles des armées conventionnelles ou des milices locales non musulmanes comme les Maï-Maï au Kivu.

De ce point de vue, les territoires les plus prometteurs dans l'optique djihadiste sont ceux qui se trouvent à la frontière de l'Afrique chrétienne et de l'Afrique musulmane, comme la RDC ou le Nigeria.

Les freins à l'explosion du djihad africain

Même si le Kivu, le lac Tchad ou la zone des trois frontières tendent à devenir des sanctuaires de l'EI, l'analyse de ces territoires laisse apparaître plusieurs obstacles à l'implantation des djihadistes en Afrique.

Les mouvements djihadistes, tels qu'Al-Qaida en Irak puis son successeur l'EI, devaient leur succès au rejet par les populations locales d'une occupation étrangère : la filiale irakienne d'Al-Qaida s'était d'abord construite comme un mouvement de résistance à l'occupation américaine dans les villes du triangle sunnite au printemps 2003. Or, depuis le départ des Français du Mali, aucune puissance internationale (hormis la Russie) n'est présente dans les territoires touchés par le djihadisme, ce qui empêche les mouvements djihadistes africains de se présenter en force de résistance luttant contre une occupation étrangère.

Au lieu de s'opposer à des forces d'occupation, les djihadistes maliens, nigérians ou congolais se retrouvent souvent face à des milices locales comme les Maï-Maï au Congo ou les dozos au Mali : en Afrique, contrairement au Moyen-Orient, l'esprit local de résistance, bien loin de profiter aux djihadistes, joue clairement contre eux.

D'autant que la guerre contre les « musulmans déviants », autre moteur du djihad tel que le conçoit l'EI, ne semble pas trouver en Afrique un terreau favorable. En effet, quel que soit le pays considéré, la grande majorité des musulmans africains demeurent sunnites, malgré un essor récent du chiisme en Afrique de l'Ouest, si bien que les djihadistes de l'EI ne pourront pas transformer leur combat en une fitna (révolte) tournée contre les chiites, contrairement à leurs prédécesseurs irakiens ou syriens.

Privés du ressentiment antichiite ainsi que de l'esprit de résistance qui ont poussé tant d'Irakiens à rejoindre Al-Qaida en Irak puis l'État islamique, les djihadistes africains ne peuvent pas non plus s'appuyer sur la radicalité des populations locales. Majoritairement malikite, l'islam subsaharien reste moins exposé aux progrès de l'intégrisme que les territoires du Moyen-Orient dans lesquels l'approche hanbalite de l'islam permet des transferts plus faciles vers l'extrémisme.

Ainsi, le lac Tchad, la zone des trois frontières ou le Nord-Kivu pourraient, en théorie, devenir un « nouvel Afghanistan » pour reprendre les termes de Seidik Abba dans son ouvrage Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous. Ces territoires présentent des caractéristiques géopolitiques communes : constitution d'un sanctuaire transfrontalier autour de périphéries marginalisées politiquement, culturellement et économiquement.

L'État islamique semble parfaitement conscient des opportunités que lui offre le continent africain, comme le montre l'essor de Boko Haram au Nigeria ou celui des ADF au Congo. Pour autant, aucune des trois provinces africaines de l'EI ne s'est pour l'instant substituée au berceau irako-syrien, malgré les défaites militaires de l'organisation au Levant.

Sans doute faut-il voir ici, entre autres facteurs explicatifs, l'effet des réticences des djihadistes à l'idée de déplacer l'épicentre du djihad du monde arabe vers les périphéries du monde musulman. Néanmoins, cet univers mental djihadiste où le monde arabe constitue encore le centre semble de plus en plus en décalage avec la réalité géographique du djihad dont l'Afrique subsaharienne tend à devenir l'épicentre.

Pierre Firode, Professeur agrégé de géographie, membre du Laboratoire interdisciplinaire sur les mutations des espaces économiques et politiques Paris-Saclay (LIMEEP-PS) et du laboratoire Médiations (Sorbonne Université), Sorbonne Université