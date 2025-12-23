L'Amicale des anciens diplômés sénégalais de l'ex-URSS (ADS) a choisi l'un des siens comme parrain de la soirée Awards organisée le samedi 20 décembre 2025 à Dakar. Un choix hautement symbolique pour célébrer l'excellence et rappeler l'apport déterminant de cette génération de cadres formés dans la rigueur des universités soviétiques.

El Hadj Seybatou Aw, Président Directeur général et Fondateur d'avenir

« 3ʜaʜᴎe -- cᴎлa. Дᴎcцᴎπлᴎʜa -- πyᴛƅ. Иʜжeʜep -- oᴛʙeᴛcᴛʙeʜʜocᴛƅ » (Le savoir est une force. La discipline est un chemin. L'ingénieur est une responsabilité.)

Cette devise pourrait résumer le parcours de ceux que l'on appelle, avec respect et une pointe d'ironie, les "Russes sénégalais". Derrière l'expression se cache une réalité bien tangible : celle d'ingénieurs et d'experts sénégalais formés dans les universités de l'ex-URSS, aujourd'hui acteurs clés de secteurs stratégiques en Afrique et au-delà.

Cette excellence, l'ADS a tenu à la mettre en lumière à travers une cérémonie Awards marquante, placée sous le parrainage de l'un de ses doyens les plus emblématiques.

Un parrain nommé Seybatou Aw

El Hadj Seybatou Aw, Président Directeur général et Fondateur d'AVENI-RE, n'était pas destiné à une carrière dans l'assurance. Originaire de Walaldé, dans le nord du Sénégal, ce Hal Pulaar est un pur produit de l'Institut énergétique de Moscou, où il a obtenu un Master of Science in Engineering, avec une spécialisation en commande électrique et automatisation des installations industrielles.

Ce diplôme lui ouvre d'abord les portes de l'enseignement supérieur. De 1981 à 1986, il exerce comme professeur de robotique et d'automatisme à l'Université Paris XII. Il rejoint ensuite le chantier du barrage hydroélectrique de Manantali, au Mali, en qualité d'ingénieur chargé de la supervision et du contrôle des travaux d'équipements électromécaniques. Parallèlement à ce parcours technique, il complète sa formation par un Advanced Management Program (AMP) à l'IESE Business School de Barcelone.

De gauche à droite El Hadji Seybatou AW, Président Directeur Général et Fondateur du Groupe AVENI-RE, son Excellence Dmitri Viktorovich KOURAKOV ambassadeur de Russie au Sénégal et Ngor SARR

Ancien président de l'ADS, Abdoulaye Oumar Djigo, lui-même formé en Froid et climatisation en ex-URSS entre 1972 et 1979, garde le souvenir d'un homme « généreux ». « J'ai connu Seybatou à son retour au Sénégal, mais déjà en URSS, on parlait beaucoup de lui », témoigne-t-il.

Selon lui, les performances de M. Aw à l'IUT, actuelle École supérieure polytechnique (ESP), ont conduit à son recrutement en France comme assistant technique en automatisme, illustrant « la valeur de la formation dispensée dans les universités soviétiques ».

C'est par la suite, presque par concours de circonstances, que Seybatou Aw rejoint le secteur des assurances. Sélectionné parmi seize ingénieurs candidats, il intègre la Compagnie commune de réassurance des États membres de la CICA (CICA-RE), à Lomé, où il passe quatorze ans comme chef du département de la réassurance facultative. De 2002 à 2004, il est Directeur central des sociétés Le Mans Assurances International (LMAI), Vie et Non-Vie, à Abidjan.

« C'est ainsi qu'il a épousé la branche des assurances, qui l'a conduit à créer AVENI-RE, une société de réassurance devenue une référence, qu'il dirige depuis 2004 », souligne encore Abdoulaye Oumar Djigo.

S'il devait qualifier le Parrain, cela tiendrait en deux mots : « Compétences et générosité ».

Reconnaissance envers une élite technique discrète

À travers son parcours, le parrain de la soirée incarne la culture de l'excellence et de la responsabilité que l'Amicale entend promouvoir. Dans une ambiance empreinte de fierté et de mémoire partagée, réhaussée par la présence de l'Ambassadeur de Russie au Sénégal, son Excellence Dmitri Viktorovich KOURAKOV, la cérémonie a rendu hommage à des trajectoires forgées dans la rigueur académique et l'exigence scientifique des grandes écoles soviétiques.

Génie civil, mécanique, énergie, télécommunications, informatique, industrie ou environnement : les compétences mises à l'honneur couvrent un large spectre de l'ingénierie moderne, aujourd'hui mobilisée au service des économies africaines et de projets internationaux.

Formés loin de leur pays d'origine, dans un environnement académique réputé pour sa discipline et sa profondeur théorique, ces diplômés ont su transformer un apprentissage exigeant en expertise opérationnelle. Ils conçoivent des infrastructures, pilotent des projets complexes, innovent et transmettent à leur tour un savoir-faire acquis sur les bancs de grandes universités.

« L'Amicale existe depuis 1982 et regroupe des centaines de membres, tous ingénieurs ou docteurs dans différents domaines. Elle oeuvre bénévolement à valoriser leur expérience au service du pays », explique Ibrahima Cissé, manager d'une ONG internationale et président de l'ADS.

Prenant la parole, Seybatou Aw a rappelé que cette génération d'ingénieurs incarne « une synthèse réussie entre la rigueur scientifique héritée de l'ex-URSS et l'engagement au service du développement du Sénégal ».

Au-delà des distinctions décernées, l'ADS a voulu faire passer un message clair : derrière l'expression affectueuse de "Russes sénégalais" se trouvent des compétences de haut niveau, une expertise reconnue et une contribution tangible au progrès. Plus qu'une soirée de récompenses, l'événement s'est imposé comme un acte de reconnaissance envers une élite technique discrète, mais essentielle.

En célébrant ses anciens, l'Amicale affirme sa vocation : faire vivre une mémoire collective, valoriser l'excellence et rappeler que la formation de qualité, où qu'elle soit acquise, demeure l'un des piliers du développement durable.

« Ceʜeraлƅcĸᴎe "pyccĸᴎe" -- ʜe лю6oπƅiᴛʜƅiй πepeжᴎᴛoĸ πpoшлoro, a pecypc длᴙ 6yдyщero. » (Les "Russes sénégalais" ne sont pas une curiosité du passé, mais une ressource pour l'avenir).