Nigeria - Heirs Energies Limited conclut un accord de financement de 750 millions Usd avec Afreximbank

Heirs Energies Limited, la principale société énergétique intégrée du Nigeria, vient de finaliser un financement de 750 millions USD avec African Export-Import Bank (Afreximbank). Selon un communiqué de presse, l'opération a été conclue lors d'une cérémonie de signature à Abuja le samedi 20 décembre 2025, en présence de Tony O. Elumelu, Cfr, président du conseil de Heirs Energies, et de George Elombi, président et président du conseil d'Afreximbank.

De gauche à droite Tony O. Elumelu, Cfr, président du conseil de Heirs Energies, et George Elombi, président et président du conseil d'Afreximbank.

«L'opération représente l'un des plus importants financements conclus par une société énergétique africaine et témoigne de la confiance des bailleurs de fonds dans les performances opérationnelles, les normes de gouvernance, l'excellence en projets de redéveloppement propriétaires et la trajectoire de croissance à long terme de Heirs Energies », renseigne le communiqué.

Depuis qu'elle est devenue société exploitante d'OML 17, précise-t-on, Heirs Energies a proposé un programme de transformation discipliné, axé sur la restauration de la production, le renforcement de l'intégrité des actifs et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Grâce à des interventions ciblées dans le cadre de projets de redéveloppement et à l'optimisation des infrastructures, la société est passée avec succès du financement par acquisition à une structure de capital alignée sur le profil de développement à long terme de ses réserves.

«La production de pétrole et de gaz a doublé, passant d'un niveau de production d'acquisition de 25 000 barils de pétrole par jour (b/j) et de 50 millions de pieds cubes standard de gaz par jour (MMscf/j). Aujourd'hui, OML-17 produit plus de 50 000 b/j et 120 MMscf/j. L'ensemble de la production de gaz est destinée au marché intérieur nigérian du gaz et a été un catalyseur pour la production d'électricité au Nigeria. Les relations communautaires ont été transformées et les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité ont été mises en oeuvre », détaille le communiqué.

La facilité de financement d'Afreximbank accélérera le développement sur le terrain, optimisera la production et permettra à Heirs Energies de saisir des opportunités de croissance à valeur ajoutée, tout en maintenant une gestion disciplinée du capital.

S'exprimant lors de la signature, Tony O. Elumelu, Cfr, président du conseil de Heirs Energies, a déclaré : «Cette transaction est une véritable confirmation de ce que les entreprises africaines peuvent accomplir lorsqu'elles sont soutenues par une exécution disciplinée et des capitaux africains à long terme. Elle reflète aussi le parcours de Heirs Energies - du redressement à la croissance - et renforce notre conviction que le capital africain travaille pour les entreprises africaines. C'est l'Afrique qui finance l'avenir de l'Afrique ».

George Elombi, président et président du conseil d'Afreximbank, a ajouté : « Afreximbank est fière de soutenir Heirs Energies durant cette étape charnière de sa croissance. Ce financement reflète notre confiance dans le leadership, la gouvernance et la base d'actifs de la société, et s'aligne sur notre mission consistant à soutenir les champions africains qui sont à l'origine d'une transformation économique durable sur l'ensemble du continent ».

L'opération renforce encore le rôle d'Afreximbank en permettant aux opérateurs locaux de disposer de l'échelle et de la capacité nécessaires pour assurer le développement énergétique durable, la sécurité énergétique et la valeur économique à long terme dans toute l'Afrique.

En franchissant ce nouveau jalon, Heirs Energies a maintenant toutes les cartes en main pour entamer sa prochaine phase de croissance, axée sur l'excellence opérationnelle, le développement responsable des ressources et la création de valeur durable pour les parties prenantes.