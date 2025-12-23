Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre ERIUM Cote d'Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la 5eme journée consécutive.

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 22 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre ERIUM ex Air Liquide Côte d'Ivoire, qui opère dans le secteur des gaz industriels et médicaux, occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours pour la 5eme journée consécutive.

Le cours de cette valeur est passé de 1 540 FCFA le vendredi 19 décembre 2025 à 1 655 FCFA ce 22 décembre 2025, soit une hausse de 7,47%. Depuis le mardi 16 décembre 2025 où elle cotait 1 245 FCFA, l'action ERIUM Côte d'Ivoire a enregistré une augmentation de 410 FCFA.

Au terme du premier trimestre 2025, la société ERIUM Cote d'Ivoire a réalisé un résultat net de 169,14 millions de FCFA contre 31,88 millions de FCFA au 31 mars 2024 , soit une forte progression de 430% du fait de l'effet combiné de la progression de l'activité d'une part et d'une maitrise des charges d'autre part. C'est ce bon résultat trimestriel que les investisseurs ont sanctionné positivement.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 1 155 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 945 FCFA), Oragroup Togo (plus 2,60% à 2 565 FCFA) et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 1,60% à 3 805 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 34 225 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (moins7, 42% à 3 245 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 6,18% à 2 200 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 5,37% à 1 410 FCFA) et SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,92% à 5 800 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,881 milliard de FCFA contre 6,828 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 117,747milliards, passant de 13 256,662 milliards de FCFA le vendredi 19 décembre 2025 à 13 138,915 milliards FCFA ce lundi 22 décembre 2025.

Celle du marché des obligations a enregistré une baisse de 933 millions, se situant à 11 411,324 milliards FCFA contre 11 412,257 milliards FCFA la veille.

Les trois indices phares de la bourse sont de nouveau en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,89% à 340,78 points contre 343,83 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est en baisse de 0,75% à 163,64 points contre 164,88 points la précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une forte baisse de 1,32% à 139,72 points contre 141,59 points la veille.