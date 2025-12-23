Afrique de l'Ouest: Commerce extérieur de l'Union - La BCEAO note un excédent de 219,9 milliards au 3e trimestre 2025

Au troisième trimestre 2025, le solde des échanges extérieurs de biens de l'Union s'est consolidé de 1.312,5 milliards, en glissement annuel, pour ressortir excédentaire de 219,9 milliards, en raison d'une hausse des exportations (+23,2%), plus importante que celle des importations (+0,3%).

Selon la Bceao, l'augmentation des exportations résulte de l'accroissement des ventes des produits pétroliers (+104,0%), de cacao (+61,9%) et d'or et métaux précieux (+28,5%). La progression des produits pétroliers est principalement tirée par la hausse des volumes expédiés, malgré la baisse de leurs cours à l'international.

En revanche, explique la Bceao, les exportations de cacao et d'or sont soutenues par l'orientation favorable de leurs cours sur les marchés internationaux. Ces évolutions ont été atténuées par le repli des ventes à l'extérieur du coton (-36,7%), du café (-33,9%), de la noix de cajou (-23,7%) et du caoutchouc (-0,2%), imputable principalement à la contraction de leur prix à l'international.