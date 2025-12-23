Cote d'Ivoire: La Société ERIUM Côte d'Ivoire annonce une forte hausse de 430% de son résultat net au premier trimestre 2025.

Le résultat à mi-parcours de la société ERIUM Côte d'Ivoire (ex Air Liquide Côte d'Ivoire), spécialiste de la fourniture de gaz industriels et médicaux, a été faste à l'issue du premier trimestre 2025 avec une forte hausse de 430% de son résultat net par rapport au premier trimestre 2024, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce rapport d'activité met en exergue un résultat net qui passe de 31,88 millions de FCFA au 31 mars 2024 a 169,14 millions de FCFA au 31 mars 2025. La direction de ERIUM Côte d'Ivoire explique cette forte hausse par «l'effet combiné de la progression de l'activité d'une part et d'une maitrise des charges d'autre part.»

Quant au chiffre d'affaires, il a connu une progression plus modeste de 7,20% a 2,306 milliards de FCFA contre 2,150 milliards de FCFA au premier trimestre 2024.

Concernant le résultat des activités ordinaires, il a enregistré une forte hausse de 383%, s'établissant à 241,50 millions de FCFA contre 49,98 millions de FCFA au 31 mars 2024.