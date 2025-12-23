Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 23 décembre 2025

revue de presse

Tchad : La présidence fustige la désinformation visant les FDS

Le président Mahamat Idriss Déby ordonne des poursuites judiciaires contre les auteurs de « fake news » et réitère son soutien aux FDS.

La Présidence tchadienne a dénoncé lundi soir la circulation d’informations jugées mensongères sur les réseaux sociaux, accusant des acteurs liés à des officines étrangères de chercher à déstabiliser les institutions, et a annoncé des poursuites contre les auteurs de ces « fake news ».

Dans un communiqué parvenu à APA, la Direction générale de la communication de la Présidence affirme que de fausses informations visent depuis quelque temps les institutions de la République ainsi que des personnalités civiles et militaires, évoquant notamment des rumeurs faisant état de prétendues tensions au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS). (Source Apanews)

CAN 2025 : Entrée en lice du Sénégal face au Botswana dans le groupe D

Le Sénégal s'apprête à affronter le Botswana, pour son entrée en lice en Coupe d'Afrique des Nations, ce mardi à Tanger en première journée du groupe D.

Les Lions de la Teranga abordent le tournoi continental après une écrasante victoire 8 - 0 sur le Kenya lors de leur dernier match de préparation.

Le Botswana a perdu ses trois matches lors de sa seule participation à la CAN en 2012. (Source Africanews)

Etats-Unis : Donald Trump rappelle 13 ambassadeurs en Afrique

Près de 30 diplomates de carrière, en poste dans plusieurs pays, ont été rappelés par l’administration Trump, dans le cadre d’un effort visant à aligner la diplomatie américaine sur les priorités « America First », selon les informations de Politico.

Les chefs de mission d’au moins 29 pays ont été informés la semaine dernière que leurs mandats prendraient fin en janvier. Tous avaient été nommés sous l’administration Biden et avaient survécu à une première vague de départs ciblant les postes politiques. Les notifications de rappel ont commencé à être envoyées mercredi depuis Washington. (Source beninwebtv)

Le Premier ministre soudanais à New York pour une tentative d’apaisement

Alors que le Soudan s’enfonce dans une crise humanitaire sans précédent, Kamil Idris, Premier ministre depuis mai 2025, s’est envolé pour les États-Unis afin de rencontrer le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Les discussions porteront sur un éventuel cessez-le-feu et l’acheminement de l’aide humanitaire, dans un contexte où les négociations internationales restent au point mort.

Kamil Idris, Premier ministre du Soudan depuis mai 2025, est aux États-Unis où il doit rencontrer le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Alors que les négociations pour résoudre la crise sont au point mort, il sera question de discuter des conditions d’un cessez-le-feu et de la création de corridors humanitaires afin de porter assistance aux populations soudanaises. (Source Afrik.com)

Sommet de l'AES sur fond d'opérationnalisation de la force unifiée - Relever à trois les défis du G5 Sahel

A la faveur du deuxième sommet de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) qui réunit, les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, les présidents burkinabè, Ibrahim Traoré, et nigérien, Abdourahamane Tiani, autour de leur homologue malien, Assimi Goita, l'hôte du sommet qui termine son mandat à la présidence tournante de la Confédération, a annoncé, le 20 décembre dernier à Bamako, le lancement de la force unifiée de l'AES. Une opérationnalisation de la force commune qui nourrit d'autant plus les espoirs qu'elle est une étape importante dans la mutualisation des forces des trois armées dans la lutte contre l'hydre terroriste. (Source Le Pays)

Somalie : Elections locales - Près de 1 600 candidats pour 390 sièges

La Somalie se prépare à tenir les élections du conseil local de Banadir ce 25 décembre 2025. La Commission électorale indépendante et de délimitation des circonscriptions (CENI) a confirmé l’installation des 523 bureaux de vote répartis dans les 16 districts de Mogadiscio le 20 décembre 2025.

Parallèlement, la Commission exhorte les citoyens à retirer leurs cartes d’électeur ce 22 décembre au plus tard et réaffirme son engagement envers tous les partis pour garantir un processus électoral transparent et pacifique. (Source Africa 24)

RDC : Félix Tshisekedi lance le projet d’extension de la ville de Kinshasa à Menkao

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a procédé lundi 22 décembre, à la pose de la première pierre marquant le lancement officiel du projet d’extension de la ville de Kinshasa. La cérémonie s’est tenue à Menkao, dans la commune urbano-rurale de Maluku, à l’Est de la capitale congolaise.

Ce projet ambitieux vise à créer une nouvelle ville moderne et durable sur une superficie de près de 43 000 hectares, située à environ 45 kilomètres du centre-ville de Kinshasa. L’objectif principal est de désengorger la capitale actuelle, confrontée à une forte pression démographique et à une urbanisation souvent anarchique. Le programme repose sur un partenariat sino-congolais, appuyé par des financements privés. (Source lepotentiel.cd)

Renforcement de la puissance énergétique du Nigéria - Afreximbank accorde environ 450 milliards de FCFA à Heirs Energies

Afreximbank et Heirs Energies ont conclu un partenariat financier majeur de 750 millions de dollars US soit environ 450 milliards de FCFA pour soutenir l'expansion de la production pétrolière et gazière au Nigeria. Un investissement stratégique destiné à renforcer durablement la capacité énergétique du pays.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) et Heirs Energies Limited ont annoncé, le 22 décembre 2025 à Abuja, la mise en place d'une facilité de crédit historique de 750 millions de dollars US destinée à soutenir l'expansion et la solidité financière de l'entreprise énergétique nigériane. Cet important financement vise à renforcer durablement la capacité énergétique nationale du Nigeria, dans un contexte de demande croissante en pétrole et en gaz. (Source Fratmat)

La HAAC alerte les médias sur les dérives de l’intelligence artificielle

Le paysage médiatique togolais fait face à un défi de taille : la montée de la désinformation et des contenus générés par IA, notamment générative.

Les réseaux sociaux constituent les principales plateformes. L’essentiel des vidéos truquées sont réalisées à l’étranger. Donc impossible à contrôler.

Pour tenter d’enrayer ce phénomène qui n’est pas propre au Togo, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) a décidé d’organiser des formations pour les journalistes. (Source Togonews)

Contre le paludisme, le forçage génétique passe la première étape africaine

Pour le forçage génétique, le succès passe par l’Afrique. Depuis que les premiers moustiques génétiquement transformés par gene drive ont été produits en 2015 au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, dans l’espoir d’éliminer le paludisme, supporteurs et opposants à cette technique ont les yeux tournés vers le Sud.

C’est en effet sur le continent africain que se concentrent 95 % des 597 000 morts recensés en 2023 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Là, donc, que toute nouvelle technologie pour combattre le parasite se doit d’être étudiée. Là, donc, que des scientifiques doivent être formés, les populations consultées, les responsables politiques convaincus. (Source Le Monde Afrique)