Le dernier déjeuner du Conseil départemental des Yvelines (France) vendredi dernier n'avait rien d'ordinaire. À cette occasion, le Département a proposé aux élus une séance originale mêlant dégustation, pédagogie et engagement solidaire autour de deux produits emblématiques : le café et le chocolat.

Cette initiative conviviale a servi de vitrine au projet « Clé en main : Développement territorial et agricole au Togo et au Cameroun », cofinancé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et coordonné par YCID (Yvelines Coopération Internationale et Développement).

L'objectif : sensibiliser aux enjeux de structuration des filières agricoles, d'amélioration de la qualité et de création de valeur ajoutée locale dans les pays partenaires.

Au menu de cette dégustation, un chocolat issu du cacao de Blitta, au Togo, transformé en dessert par le chef Cyril Chauvin, ainsi que deux variétés de café produites à Foumban, dans la région du Noun au Cameroun. Une expérience gustative qui a permis de relier saveurs, savoir-faire et réalités de terrain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La séance était animée par Christophe Bertrand, de la maison Reine Astrid, et Abdel El Baïz, fondateur de L'Artisan du chocolat.

Tous deux partenaires du projet via l'association « Chocolatiers et Pâtissiers du monde », ils ont mis en lumière l'influence des terroirs sur le goût, en insistant notamment sur le rôle clé de la fermentation du cacao dans la qualité finale du chocolat.

Au-delà de l'aspect gustatif, les échanges ont souligné les impacts économiques et sociaux attendus pour les producteurs et productrices impliqués dans les filières.

Chaque participant est reparti avec une plaquette de chocolat de Blitta et un sachet de grains de café de Foumban enrobés de chocolat, symboles concrets de cette coopération internationale.

Figure incontournable de la vie politique yvelinoise, Pierre Bédier préside le Département des Yvelines avec une constance rare. Discret dans le style, ferme sur les choix, il incarne une gouvernance territoriale marquée par le pragmatisme et le sens de la durée.

Né en 1957, Pierre Bédier s'impose très tôt comme un acteur majeur de la droite locale. Député des Yvelines pendant plusieurs années, il accède pour la première fois à la présidence du Conseil général en 2005. Après une période de retrait, il revient aux affaires en 2017, reprenant les rênes du Département avec une majorité solide. Depuis, il consolide son pouvoir politique et imprime une ligne claire à l'action départementale.

À la tête des Yvelines, Pierre Bédier défend une vision résolument territoriale de l'action publique. Son credo est simple : un département fort, capable d'innover, d'investir et de protéger. Les politiques sociales, la protection de l'enfance, les infrastructures, mais aussi l'attractivité économique figurent au cœur de ses priorités.

Il revendique une gestion rigoureuse des finances publiques, tout en assumant des choix ambitieux.

Sur le plan international, Pierre Bédier se distingue par une approche structurée de la coopération décentralisée. Sous son impulsion, le Département renforce son engagement à travers YCID.

Loin d'une solidarité symbolique, il promeut des partenariats concrets, axés sur le développement territorial, l'agriculture et la création de valeur locale, notamment en Afrique.

Homme d'appareil autant que stratège de terrain, Pierre Bédier cultive un rapport direct avec les élus locaux. Il privilégie les alliances durables et les projets collectifs, comme en témoigne l'implication des communes yvelinoises dans les actions de coopération internationale. Cette méthode, parfois jugée autoritaire par ses opposants, lui permet néanmoins de maintenir une forte stabilité politique au sein du Département.

Bédier reste l'un des barons territoriaux les plus influents d'Île-de-France. Un élu enraciné, qui continue de façonner les Yvelines à son image : solide, structurée et tournée vers l'action.