Afrique: CAN 2025 / Groupe B - Choc d'ambitions entre l'Afrique du Sud et l'Angola pour l'ouverture du Groupe B

Vingt-quatre heures après le coup d'envoi de la compétition au Maroc, le Groupe B entre en scène. Ce lundi, à 17h00' , l'Afrique du Sud défie l'Angola dans un duel de styles qui s'annonce électrique. Forts d'un parcours sans faute en qualifications, les Bafana Bafana et les Palancas Negras croisent le fer avec l'objectif de frapper fort d'entrée.

Médaillés de bronze lors de la précédente édition, les Bafana Bafana arrivent au Maroc avec des ambitions décuplées.

Les hommes de Hugo Broos sortent d'une campagne de qualification exemplaire, marquée par une invincibilité totale (4 victoires, 2 nuls) et une efficacité redoutable. Avec 16 buts inscrits en six matchs, seul le Maroc a fait mieux devant le but.

Cette puissance offensive s'appuie sur des individualités en forme, à l'image d'Oswin Appollis, impliqué sur six buts durant les éliminatoires. Mais le point fort des Sud-Africains reste leur équilibre. Ils n'ont concédé plus d'un but qu'à une seule reprise lors de leurs 11 dernières sorties internationales. Solides et percutants, les Bafana Bafana visent clairement un deuxième sacre historique après celui de 1996.

L'Angola, un bloc défensif face au doute

De son côté, l'Angola de Patrice Beaumelle présente un profil similaire sur le papier, avec un bilan identique en qualifications (4 victoires, 2 nuls). La force des Palancas Negras réside dans leur arrière-garde, qui n'a encaissé que deux buts en six rencontres lors des éliminatoires. Cependant, la dynamique actuelle inquiète. L'équipe n'a remporté que deux de ses sept derniers matchs.

Historiquement, l'Angola peine lors de ses entrées en lice, n'ayant remporté qu'un seul de ses neuf premiers matchs de poules en phase finale. Pour créer la surprise, les Angolais compteront sur leur buteur Gelson Dala, joueur le plus décisif de la sélection lors de la précédente CAN, ainsi que sur leur capacité à obtenir de nombreux coups de pied arrêtés (7,3 corners en moyenne par match).

Un historique qui pèse sur la rencontre

Si l'Afrique du Sud n'a jamais perdu contre l'Angola en phase finale de CAN, la tendance récente s'est inversée. Les Bafana Bafana n'ont plus battu les Palancas Negras lors de leurs sept dernières confrontations, toutes compétitions confondues, une série qui remonte à 2015.

Entre une équipe sud-africaine qui détient le record de tirs cadrés des qualifications (40) et une formation angolaise rugueuse au duel (16 cartons jaunes durant les éliminatoires), l'opposition de styles promet d'être intense. Dans ce Groupe B relevé, le vainqueur de ce duel fera un pas immense vers les huitièmes de finale.