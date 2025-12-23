Sénégal: Le pays en mission humanitaire et diplomatique en Guinée-Bissau

Une délégation sénégalaise conduite par le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, a effectué, le dimanche 21 décembre 2025, une visite officielle à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. Cette mission s'inscrit dans un contexte politique sensible marqué par la transition en cours dans ce pays voisin.

La délégation comprenait également le général Birame Diop, ministre des Forces armées, ainsi que l'ambassadeur du Sénégal en Guinée-Bissau, Moussa Ndoye. Elle a été reçue par les nouvelles autorités bissau-guinéennes.

Selon les autorités sénégalaises qui ont partagé un communiqué, cette visite avait un objectif strictement humanitaire. Elle visait notamment à plaider en faveur de la libération de prisonniers politiques, dont Domingos Simões Pereira, dirigeant du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert (PAIGC).

La mission avait également pour but de faciliter la liberté de mouvement de Fernando Dias Da Costa.

Dans le cadre de cette démarche, la délégation sénégalaise a rencontré les dirigeants militaires afin de leur transmettre, au nom du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un message appelant au respect des droits humains et des libertés fondamentales. Les émissaires sénégalais se sont aussi rendus au lieu de détention de Domingos Simões Pereira, ainsi qu'à l'ambassade de la République fédérale du Nigeria où Fernando Dias Da Costa avait trouvé refuge.

Le Sénégal a par ailleurs attiré l'attention des nouvelles autorités sur la nécessité de favoriser une normalisation politique ordonnée, en garantissant la liberté de mouvement des personnes détenues et réfugiées, tout en assurant leur sécurité avec l'appui de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau (ECOMIG).