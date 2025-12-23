Sénégal: Évacuations sanitaires - GT Mobility offre une ambulance à la Ville de Dakar

Leader dans la fourniture de véhicules et de machines agricoles, la société Global Trade Mobility a offert à la Ville de Dakar une ambulance médicalisée de dernière génération. Elle a été réceptionnée le vendredi 19 décembre par le maire Abass Fall.

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), la société Global Trade Mobility a mis à la disposition de la mairie de Dakar une ambulance médicalisée de dernière génération. Véhicule doté de toutes les commodités, l'ambulance a été réceptionnée par le maire de Dakar, Abass Fall, en présence du directeur général de GT Mobility, Daouda Yattassaye, et du directeur commercial, Abdou Aziz Thiam. Le maire se chargera de choisir la structure de santé bénéficiaire.

« La santé est une compétence transférée et ce geste de générosité de GT Mobility vis-à-vis des populations de la ville de Dakar nous va droit au coeur. Cette ambulance nous aidera à mettre en oeuvre notre politique de santé, qui est l'une des priorités de la Ville de Dakar », a indiqué Abass Fall, qui a remercié le directeur général de l'entreprise GT Mobility, lequel, selon lui, a posé un acte humanitaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette ambulance de dernière génération est équipée de tout. Elle va faciliter les évacuations sanitaires, notamment les urgences », a indiqué Daouda Yattassaye.

« Nous sommes une société créée en septembre 2024, spécialisée dans la vente et la distribution de véhicules au Sénégal. C'est un honneur de venir en aide aux malades et aux personnes vulnérables, que ce soit ici ou ailleurs. L'entreprise GT Mobility accorde une attention particulière à la santé des populations, et nous savons que le volet santé est une priorité pour le gouvernement du Sénégal », a-t-il indiqué.

En effet, après seulement une année d'existence, GT Mobility a posé un acte fort qu'elle compte perpétuer afin d'aider les populations dans le besoin. Il a précisé que l'octroi de cette ambulance médicalisée n'est que le début.

« Nous ferons de notre mieux, selon nos capacités, pour venir en aide aux populations sénégalaises. Pour notre société, le volet santé est très important et nous continuerons à soutenir et à accompagner les populations pour une meilleure prise en charge de leur santé », a insisté le directeur général de GT Mobility.

« En plus de l'ambulance, nous allons accompagner les structures de santé en leur proposant des pièces détachées en cas de besoin », a souligné M. Yattassaye.