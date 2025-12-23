Sénégal: Saint-Louis - L'ARP inaugure son antenne régionale du pôle Nord

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a officiellement lancé les activités de son antenne régionale du pôle Nord, installée à Saint-Louis. Cette structure couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam et s'inscrit dans la politique nationale de déconcentration des services de santé et de renforcement de la souveraineté sanitaire.

L'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique poursuit ainsi sa dynamique de rapprochement de ses services avec les populations à travers l'inauguration de cette antenne régionale. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ARP, le Dr Alioune Abatalib Diouf, a souligné l'importance de territorialiser la régulation pharmaceutique.

« Cette antenne nous permettra d'exercer nos missions réglementaires depuis les régions afin de garantir l'accès à des médicaments de qualité, disponibles et abordables », a-t-il déclaré.

Le pôle Nord assurera plusieurs fonctions clés de l'ARP, notamment l'inspection pharmaceutique, la surveillance du marché et la pharmacovigilance, dans le but de lutter contre les produits non conformes et les faux médicaments.

« Notre rôle est de retirer du marché tout produit contraire aux lois et règlements en vigueur », a insisté le directeur général.

Représentant le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, l'adjoint au gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, a salué une avancée majeure pour le système de santé sénégalais.

« L'ouverture de cette antenne traduit la volonté de l'État d'être au plus près des populations et de garantir un accès équitable à des produits de santé sûrs et efficaces », a-t-il affirmé.

Créée en avril 2022, l'ARP est chargée de réglementer et de contrôler le secteur pharmaceutique conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Union africaine. Après Kaolack, l'installation du pôle Nord à Saint-Louis marque une nouvelle étape dans la territorialisation des politiques publiques de santé.

Les autorités ont également salué l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment la coopération belge, et ont appelé l'ensemble des acteurs régionaux à accompagner le pôle Nord pour la réussite de ses missions, au bénéfice des populations.