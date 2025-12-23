Ethiopie: Le pays, acteur incontournable de la coopération Sud-Sud - Secrétaire général de l'OSC

Addis-Abeba — L'Éthiopie joue un rôle déterminant dans la consolidation de la coopération Sud-Sud, en raison de sa place stratégique sur l'échiquier diplomatique international, a affirmé Manssour Bin Mussallam, Secrétaire général de l'Organisation de la coopération du Sud (OSC).

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de presse éthiopienne (ENA), Mussallam a souligné que le monde traverse une phase charnière, marquée par l'effritement de l'ordre géopolitique établi depuis les années 1990 et l'émergence progressive d'un nouvel équilibre mondial.

Selon lui, les pays du Sud -- notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine -- se trouvent aujourd'hui à un tournant décisif. Les repères traditionnels ont disparu, tandis qu'aucune vision collective n'a encore été clairement définie pour fédérer le « Grand Sud ».

Dans ce contexte, le Secrétaire général de l'OSC a insisté sur le caractère plus que jamais urgent de la coopération Sud-Sud.

Il a toutefois relevé la nécessité de renforcer les institutions et mécanismes financiers des pays du Sud, appelant à la création de coalitions sectorielles, à l'image de l'OPEP, notamment dans les domaines de l'agriculture et des minerais stratégiques, afin de renforcer leur pouvoir de négociation sur la scène mondiale.

« Jamais la coopération Sud-Sud n'a été aussi pertinente ni aussi pressante qu'aujourd'hui », a-t-il déclaré.

M. Mussallam a par ailleurs mis en exergue le rôle central de l'Éthiopie dans cette dynamique, soulignant son statut de pôle diplomatique majeur.

En accueillant l'Union africaine, Addis-Abeba s'est imposée comme le coeur politique du continent, conférant au pays une responsabilité particulière dans la promotion de l'unité africaine et de la coopération entre pays en développement.

Il a conclu en affirmant que l'Éthiopie constitue un pilier essentiel de la coopération Sud-Sud, non seulement en tant que membre de l'OSC, mais aussi parce que l'intégration africaine qu'elle soutient activement contribue directement au renforcement de la solidarité et de la coopération entre les nations du Sud.