Sénégal: Cyberattaque déjouée au pays avec Interpol - 4,4 milliards de FCFA préservés

22 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Samboudian Kamara

Les autorités, en coordination avec Interpol, ont déjoué une tentative de fraude de 7,9 millions de dollars (4,408 milliards de francs Cfa) visant une société pétrolière locale, a indiqué l'organisation policière internationale ce lundi 22 décembre 2025 dans un communiqué.

L'attaque a débuté par l'infiltration des systèmes de messagerie de l'entreprise. Les cybercriminels, se faisant passer pour des dirigeants de la compagnie via des courriels frauduleux, ont ordonné un virement de 7,9 millions de dollars vers des comptes sous leur contrôle.

Alertées, les forces de l'ordre sénégalaises sont intervenues à temps pour bloquer l'opération et geler les comptes bénéficiaires, empêchant tout retrait des fonds.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, menée entre octobre et novembre. Au total, 574 individus ont été interpellés pour des préjudices financiers dépassant les 21 millions de dollars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s'accélèrent, en particulier contre des secteurs stratégiques comme la finance et l'énergie », a déclaré Neal Jetton, responsable de la lutte contre la cybercriminalité à Interpol.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.