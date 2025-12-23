Sénégal: Cyberattaque déjouée au pays avec Interpol - 4,4 milliards de FCFA préservés

Les autorités, en coordination avec Interpol, ont déjoué une tentative de fraude de 7,9 millions de dollars (4,408 milliards de francs Cfa) visant une société pétrolière locale, a indiqué l'organisation policière internationale ce lundi 22 décembre 2025 dans un communiqué.

L'attaque a débuté par l'infiltration des systèmes de messagerie de l'entreprise. Les cybercriminels, se faisant passer pour des dirigeants de la compagnie via des courriels frauduleux, ont ordonné un virement de 7,9 millions de dollars vers des comptes sous leur contrôle.

Alertées, les forces de l'ordre sénégalaises sont intervenues à temps pour bloquer l'opération et geler les comptes bénéficiaires, empêchant tout retrait des fonds.

Cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de lutte contre la cybercriminalité en Afrique, menée entre octobre et novembre. Au total, 574 individus ont été interpellés pour des préjudices financiers dépassant les 21 millions de dollars.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« L'ampleur et la sophistication des cyberattaques en Afrique s'accélèrent, en particulier contre des secteurs stratégiques comme la finance et l'énergie », a déclaré Neal Jetton, responsable de la lutte contre la cybercriminalité à Interpol.