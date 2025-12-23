Afrique: CAN 2025 - L'Afrique du Sud réussit son entrée en lice face à l'Angola

Au terme d'un duel intense et indécis, l'Afrique du Sud a fini par faire plier l'Angola (2-1) ce lundi pour le premier match du groupe B. Bousculés en première période, les Bafana Bafana ont puisé dans leurs ressources pour dominer le second acte et s'emparer provisoirement de la tête de leur poule, en attendant l'entrée en lice de l'Égypte.

Le match a démarré sans round d'observation. Plus tranchants dans les transitions, les Sud-Africains ont logiquement ouvert le score à la 21e minute. Sur un centre millimétré, Oswin Appollis a fait étalage de sa technique. Un contrôle propre, un crochet intérieur dévastateur et une frappe chirurgicale pour faire vibrer le filet (1-0).

Piqués au vif, les Palancas Negras ont immédiatement haussé le ton. Sous l'impulsion d'un Gelson Dala remuant, l'Angola a mis la pression sur la cage de Ronwen Williams. Le salut angolais est finalement venu d'un coup de pied arrêté à la 35e minute. Un coup franc fuyant de Fredy, dévié avec ruse par Show, a pris le portier sud-africain à contre-pied pour l'égalisation (1-1). Un score de parité logique à la pause au vu de l'énergie déployée par les deux camps.

Le second acte

Au retour des vestiaires, l'Afrique du Sud a passé la vitesse supérieure, monopolisant le ballon. La frustration a pourtant longtemps escorté les hommes de Hugo Broos. À la 52e minute, Moremi pensait redonner l'avantage aux siens, mais la VAR a douché l'enthousiasme sud-africain en signalant un hors-jeu au départ de l'action. Dix minutes plus tard, c'est un penalty réclamé par Mudau qui était refusé par l'arbitre, laissant le match dans indécis.

Malgré un bloc angolais compact, les Bafana Bafana n'ont jamais cessé de pousser. L'homme de la fin de match se nomme Lyle Foster. Après une première tentative non cadrée qui sonnait comme un avertissement (76e), l'attaquant de Burnley a trouvé la faille trois minutes plus tard. Bien placé aux abords de la surface, il a déclenché un enroulé du droit qui, avec une intervention malheureuse du gardien Marques, a fini sa course au fond des filets (79e).

Un succès précieux avant le choc Égypte-Zimbabwe

L'Angola, valeureux mais physiquement émoussé en fin de rencontre, n'a pas réussi à refaire son retard. Cette victoire 2-1 permet à l'Afrique du Sud de lancer idéalement sa compétition et de s'installer aux commandes du Groupe B.

Le regard des observateurs se tourne désormais vers l'autre affiche de la soirée. Le duel entre l'Égypte de Mohamed Salah et le Zimbabwe, qui clôturera cette deuxième journée de la coupe d'Afrique des nations 2025.