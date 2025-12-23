Afrique: Tunisie - Ouganda - Un choc crucial du groupe C à Rabat

La Tunisie et l'Ouganda se retrouvent ce mardi au Stade Annexe Olympique du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, avec l'ambition commune de marquer des points précieux dans le groupe C de la TotalEnergies CAF CAN 2025.

La rencontre, programmée à 21h00 heure locale, sera la troisième confrontation entre les deux sélections en phase finale de la CAN. Un duel chargé d'histoire, que les deux équipes abordent avec l'envie de capitaliser sur le passé pour construire le présent.

Les précédents entre la Tunisie et l'Ouganda s'étalent sur plusieurs décennies. Leur première opposition remonte à la CAN 1962, conclue par une médaille de bronze pour les Tunisiens après leur victoire lors du match pour la troisième place. Les deux nations se sont ensuite retrouvées en phase de groupes en 1978, avec un succès tunisien 3-1.

Le résultat le plus large reste celui de l'édition 2000, lorsque la Tunisie s'était imposée 6-0 à domicile.

Plus de vingt ans plus tard, la Tunisie aborde ce rendez-vous sous la direction de Samy Trabelsi, avec un mélange d'attentes élevées et de responsabilités assumées.

Installée à Rabat, la sélection tunisienne se dit impressionnée par les infrastructures et rassurée par des conditions proches de celles qu'elle connaît à domicile. Consciente du niveau relevé de la compétition, elle mesure toutefois pleinement le défi que représente l'Ouganda, dans un tournoi où chaque match se joue à haute intensité.

Pour guider les Aigles de Carthage, des cadres comme Elyes Skhiri seront attendus. Le milieu de terrain met en avant la qualité de la préparation et l'importance du collectif à l'approche de cette entrée en lice.

En face, l'Ouganda arrive avec confiance sous la houlette de Paul Put. Fier de participer à la compétition, le sélectionneur affiche une volonté claire : rivaliser sans complexe. Le milieu Khalid Aucho insiste, lui, sur l'état d'esprit du groupe, prêt à défendre ses chances malgré les doutes extérieurs.

Ce qui a été dit

Samy Trabelsi (sélectionneur de la Tunisie) :« Pour chaque entraîneur, une compétition comme celle-ci est à la fois une immense fierté et une grande pression. C'est un événement historique et nous voulons en faire partie. Nous sommes dans un pays frère et nous avons été impressionnés par les infrastructures.

Nous sommes satisfaits des conditions climatiques, similaires à celles de la Tunisie. Les joueurs sont confiants, concentrés et prêts à donner le meilleur.

Nous affrontons des adversaires de qualité. Les statistiques le montrent, et les derniers matches confirment la réalité du football africain : toutes les équipes évoluent à un haut niveau et peuvent poser des problèmes. »

Elyes Skhiri (milieu de terrain, Tunisie) :

« Le groupe est en bonne forme et prêt à livrer une performance solide. Nous avons travaillé ensemble en stage, avec beaucoup d'exigence, pour créer une vraie cohésion.

Nous connaissons la déception des éditions précédentes. Le football évolue sans cesse et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Il faut jouer pour gagner, sans jamais sous-estimer l'adversaire. Nous devons bien entrer dans le tournoi. L'Ouganda est une équipe compétitive, qui viendra pour gagner. »

Paul Put (sélectionneur de l'Ouganda) :

« Nous sommes très fiers de participer à ce tournoi. Les infrastructures et l'organisation mises en place par la CAF sont exceptionnelles. Nous ne jouons pas seulement devant l'Afrique, mais devant le monde entier.

L'équipe se prépare bien et reste concentrée sur ce match. Je connais désormais mieux mes joueurs, qui progressent ensemble pour former une équipe capable de rivaliser. »

Khalid Aucho (milieu de terrain, Ouganda) :

« L'équipe est en bonne condition et tout le monde est prêt à se battre. Beaucoup ne nous donnent pas de chances, mais nous sommes concentrés sur un seul objectif : rendre fiers notre pays et les supporters restés au pays. »

Les statistiques d'avant-match

Tunisie

La Tunisie dispute sa 22e phase finale de la TotalEnergies CAN, la 17e consécutive.

Ouganda

L'Ouganda participe à sa 8e TotalEnergies CAN, la première depuis 2019.