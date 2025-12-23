Afrique: Veillée d'armes des «Lions»

Les « Lions » entrent en lice ce mardi contre le Botswana pour leur premier match dans cette CAN marquée par la bonne entrée en matière du Maroc (2-0 contre Les Comores), présenté comme principal challenger du Sénégal pour le sacre continental. Le groupe de Pape Thiaw a fière allure. Restera la vérité du terrain...

TANGER - Le Sénégal démarre sa Can le 23 décembre contre le Botswana, le petit poucet du groupe D, au stade Ibn Battuta de Tanger. C'est la première opposition entre les deux équipes en phase finale de Can et leur troisième si l'on prend en compte les éliminatoires de la Can 2015. Les deux équipes partageaient, il y a 11 ans, le même groupe avec la Tunisie et l'Égypte.

Sous la houlette du technicien français, Alain Giresse, le Sénégal, s'était imposé au match aller, le 10 septembre 2014, à Gaborone (2-0, 2e journée). Sadio Mané avait ouvert le score avant que Mame Biram Diouf ne fasse le break.

Au match retour, à Dakar, le 19 novembre 2014, le Sénégal avait confirmé (3-0). Kara Mbodj, Papiss Demba Cissé et Moussa Sow avaient été les bourreaux des «Zèbres».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce troisième acte promet d'être âpre. Depuis la bérézina de 2012, au Gabon et Guinée équatoriale, le Sénégal n'a jamais perdu son match d'ouverture. Pour ce grand rendez-vous, Pape Thiaw est attendu pour poursuivre cette belle dynamique et démarrer de la plus belle des manières ce marathon.

Sadio Mané qui dispute sa sixième Can, et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur. Ils devront engranger le maximum de confiance avant la «finale» du groupe contre la Rd Congo, prévue le 27 décembre.

En s'imposant contre les «Zèbres» pour leur premier match, les protégés de Pape Thiaw feraient le plein de confiance avant d'aborder le grand rendez-vous contre la RD Congo, après le match de Kinshasa.

Le Sénégal peut s'appuyer sur une ossature solide, avec des cadres comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta. Cependant, il devra se méfier des Botswanais qui ne sont pas venus au Maroc en victimes expiatoires.

Les «Zèbres» qui disputent leur deuxième phase finale après celle de 2012, auront à cœur de se payer l'un des grands favoris de ce tournoi et de s'offrir leur toute première victoire.

En phase éliminatoires, le Botswana, logé dans un groupe composé de l'Egypte, de la Mauritanie et du Cap-Vert, avait réussi à brûler la politesse aux «Mourabitounes» et aux «Requins».

Sur les terres marocaines, les «Zèbres» auront à cœur de prouver que leur présence à cette compétition ne relève pas du miracle et de passer le cap du premier tour ; ce qui serait une performance dans ce groupe de «fauves» où il faudra se battre pour en sortir indemne.

Et pour relever ce challenge, l'entraîneur sud-africain, Morena Ramoreboli, comptera sur un groupe composé majoritairement de locaux tels que Joel Mogorosi, Thabang Sesinyi.

Pape Thiaw et ses joueurs sont donc avertis.