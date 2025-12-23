Afrique: Sénégal - Botswana - Les Lions de la Teranga lancent leur CAN 2025 face à des Zèbres ambitieux

Mardi, au stade Al Madina de Rabat, la République Démocratique du Congo et le Bénin ouvriront leur campagne à la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Le Sénégal entame sa campagne à la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 ce mardi face au Botswana, au Grand Stade de Tanger. Champions d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga veulent d'emblée affirmer leur rang, tandis que les Zèbres abordent ce rendez-vous avec l'envie de saisir une rare opportunité sur la scène continentale.

Cette rencontre du groupe D marque le retour du Botswana à la phase finale de la CAN pour la première fois depuis 2012. En face, le Sénégal avance avec l'étiquette de favori, fort de son vécu et de ses ambitions, à l'occasion de la 35e édition de la compétition phare du football africain.

Le coup d'envoi est prévu à 16h00 heure locale (15h00 GMT).

Pour le Sénégal, ce match d'ouverture constitue la première étape d'un parcours mûrement réfléchi. Sacrés en 2022, les Lions veulent éviter les écueils qui avaient conduit à une élimination dès les huitièmes de finale lors de la précédente édition, malgré leur statut de tenants du titre.

Le sélectionneur Pape Thiaw a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de rester concentré et humble dans un tournoi où la réputation ne garantit rien.

Le Botswana, de son côté, arrive à Tanger sans pression extérieure mais avec une réelle conviction interne.

Versés dans un groupe relevé aux côtés du Sénégal, de la RD Congo et du Bénin, les Zèbres sont conscients de l'ampleur du défi. Leur sélectionneur, Morena Ramoreboli, estime toutefois que l'événement offre une vitrine idéale pour révéler son équipe.

« La CAN est la plus grande compétition du continent et nous avons bien préparé ce tournoi, a confié Ramoreboli à la veille du match. Nous allons essayer de montrer un haut niveau. Nous sommes prêts pour ce grand match, prêts à faire le travail. »

Le technicien sud-africain reconnaît la richesse du Sénégal, tout en affirmant avoir étudié son adversaire. « C'est une équipe très flexible, capable de changer de style selon les situations. Nous avons analysé leurs forces et leurs faiblesses. L'essentiel sera de rester concentrés sur notre jeu, de savoir ce que nous pouvons faire et ce que nous devons éviter. »

Treize ans après leur dernière apparition à la CAN, les Botswanais voient ce match inaugural comme bien plus qu'une simple affiche. « Peu de gens nous connaissent vraiment, poursuit Ramoreboli. C'est donc une occasion de laisser notre empreinte, toujours dans le respect de l'adversaire. »

Capitaine du Botswana, Thatayaone Ditlhokwe - défenseur d'Al Ittihad SC en Libye - partage cet état d'esprit et croit à l'exploit.

« Il est normal que beaucoup ne nous donnent pas beaucoup de crédit, mais notre qualification prouve que nous avons de la qualité et que nous sommes là par mérite, explique l'ancien joueur de Kaizer Chiefs et de SuperSport United. Nous respectons le Sénégal pour ses grands joueurs et son palmarès, mais nous n'avons pas peur de les affronter. Nous donnerons le maximum et le terrain décidera. »

Côté sénégalais, le capitaine Kalidou Koulibaly s'exprime avec l'autorité tranquille de l'expérience, à l'aube de sa cinquième CAN. Conscient des attentes autour de son équipe, le défenseur central appelle à la vigilance autant qu'à la détermination.

« Nous sommes très excités, nous avons beaucoup à prouver sur le terrain, confie Koulibaly. Ce sera très difficile, avec beaucoup d'adversité, mais nous sommes prêts. J'espère que cette compétition sera une grande fête pour l'Afrique. »

Déjà sacré sur le continent, le capitaine assure que l'appétit est intact. « Nous l'avons gagnée une fois et nous avons encore faim de victoire. Mon rôle aujourd'hui est d'apporter sérénité et calme aux plus jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs au potentiel énorme, et c'est à nous de transmettre une énergie positive pour atteindre notre objectif. »

Un message repris par le sélectionneur Pape Thiaw, partisan d'une approche progressive. « Bien sûr qu'il y a des attentes, admet-il. Nous faisons partie des favoris, mais la CAN est une compétition de très haut niveau. Il faut prendre les matches les uns après les autres et bien les jouer. »

Alors que le Grand Stade de Tanger s'apprête à faire le plein, le Sénégal cherchera à imposer rapidement son rythme, tandis que le Botswana tentera de résister, de lutter et de profiter de la moindre ouverture. Dans une compétition réputée pour ses surprises, le premier coup de sifflet lancera non seulement un match, mais aussi deux trajectoires très différentes dans cette CAN.

Statistiques d'avant-match

Le Sénégal et le Botswana s'affrontent pour la première fois en phase finale de la TotalEnergies CAN. Pour le Botswana, cette rencontre marque un retour à la CAN après 13 ans d'absence. Le Sénégal se présente comme l'un des grands favoris du tournoi, fort de son statut d'ancien champion.