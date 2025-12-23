Sénégal: Taïba Ndiaye - Le département mine des ICS attaqué par des assaillants encagoulés

Le département des mines des Industries chimiques du Sénégal (ICS), situé à proximité des villages de Gade et de Ngomène, a été attaqué par des assaillants encagoulés dans la nuit du dimanche au lundi 22 décembre, aux environs de 3 heures du matin, selon une source sécuritaire.

Une dizaine d'individus armés, transportés à bord d'un véhicule pick-up Ford immatriculé DK-0258-AN, se sont introduits par effraction dans les locaux du département mine des ICS.

Les malfaiteurs auraient pris d'assaut le premier étage du bâtiment en forçant la première porte, où ils ont trouvé des occupants. L'un d'eux aurait tenté de résister, mais ils ont été rapidement maîtrisés avant d'être ligotés, selon la même source. Munis d'un marteau, les assaillants ont tenté de défoncer d'autres accès.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gérant du service des hydrocarbures a tenté de prendre la fuite, mais a finalement été rattrapé et tenu en respect à l'aide d'un pistolet, a relaté la source. Il aurait été dépouillé d'une somme de 100 000 francs CFA et de son téléphone portable. Les assaillants l'ont ensuite conduit au rez-de-chaussée pour qu'il leur indique le bureau du directeur et l'emplacement supposé d'un coffre-fort. Malgré une fouille minutieuse, ils sont repartis bredouilles.

Par la suite, ils ont cherché à connaître l'emplacement du parc automobile. Les assaillants ont ouvert le feu, sans faire de blessé, lorsque le chauffeur du gérant a tenté de foncer sur eux.

Les individus encagoulés ont finalement pris la fuite, abandonnant leur véhicule sur place après une crevaison. Selon la source, d'importants dégâts matériels ont été constatés, ainsi que deux blessés et des occupants dévalisés dans le bâtiment visité. Le véhicule des assaillants a été récupéré et se trouve à la brigade de gendarmerie de Taïba Ndiaye, où une enquête a été ouverte.