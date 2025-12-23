Afrique: CAN 2025/Groupe A - Le Mali accroché d'entrée par la Zambie

La Coupe d'Afrique des nations 2025 tient déjà sa première surprise. Favori sur le papier, le Mali a été tenu en échec par la Zambie (1-1), lundi 22 décembre 2025, lors de la deuxième rencontre du groupe A à Casanblanca. Un nul frustrant pour les Aigles, qui ont raté un pénalty à la 42è minute par Touré El Bilal, rejoints dans le temps additionnel après avoir longtemps cru à une victoire inaugurale.

Ce résultat profite au Maroc, seul leader de la poule après son succès face aux Comores.

Dominateurs dans le jeu, les Maliens ont rapidement pris le contrôle des débats. Plus entreprenants et solides dans les duels, ils ont été récompensés par l'ouverture du score signée Sinayoko (61'), bien servi à l'entrée de la surface. Un but qui semblait libérer les Aigles et lancer idéalement leur campagne continentale.

Mais face à une équipe zambienne regroupée et disciplinée, le Mali n'a pas su faire le break. Manquant de réalisme dans les derniers mètres, les Aigles ont laissé les Chipolopolos croire jusqu'au bout en leur chance. Peu dangereux durant l'essentiel de la rencontre, les Zambiens ont pourtant fait preuve d'un incroyable sang-froid dans les ultimes instants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans le temps additionnel, Patson Daka (90'+1'), jusque-là discret, a surgi pour égaliser sur l'une des rares occasions franches de la Zambie. Un coup de massue pour le Mali, qui concède l'égalisation sur le deuxième tir cadré adverse, et voit s'envoler une victoire qui lui tendait les bras.

Ce match nul, au goût amer pour les Aigles, rebat les cartes dans le groupe A. Il permet au Maroc, vainqueur des Comores en match d'ouverture, de s'installer seul en tête. Pour le Mali, il faudra rapidement se remettre de cette déconvenue et afficher plus d'efficacité lors des prochaines rencontres afin de confirmer son statut de prétendant au sacre.

La CAN 2025 est lancée, et les surprises aussi.