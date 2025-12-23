Cote d'Ivoire: AG de l'ANPI - Les éleveurs de mouches formalisent leur secteur d'activité

L'assemblée générale constitutive de l'Association nationale des pro insectes de Côte d'Ivoire (ANPI-CI) a eu lieu, le 18 décembre 2025, à Cocody.

Les ambitions sont grandes. L'Association nationale des pro insectes de Côte d'Ivoire (ANPI-CI) veut promouvoir le développement et la valorisation de l'élevage d'insectes, notamment des larves de mouches soldats noires (BSF), en Côte d'Ivoire, en tant qu'activité économique durable contribuant à la sécurité alimentaire, à la gestion écologique des déchets, et à l'économie circulaire. Pour ce faire, elle est devenue une organisation légale, à l'issue d'une assemblée générale constitutive le jeudi 18 décembre 2025.

L'ANPI-CI nouvellement constituée s'est engagée à la gestion des déchets et la création de revenus, pour appuyer techniquement et économiquement les éleveurs d'insectes à travers notamment des formations et des échanges d'expériences.

Au nom de la direction des organisations professionnelles et de l'appui au financement, le chef de service Ta Bi Djehi Blaise a réitéré l'engagement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural à la structuration des différentes filières.

Pour lui, être structuré et organisé permet non seulement d'être représentatif, mais aussi de disposer d'un interlocuteur crédible et efficace. Cela permet à l'État de reconnaître officiellement l'existence de votre filière.

« Vous occupez, par ailleurs, un maillon essentiel au niveau de la nutrition. Comme vous le savez, dans le secteur de l'élevage, le coût de production est très élevé, et une organisation efficace peut considérablement contribuer au développement de toutes les filières », a souligné M. Ta Bi.

Au cours de cette assemblée générale, Augustin Milan a été porté à la tête de l'association. Il a désigné comme vice-présidente Natacha Amon, l'initiatrice de ce projet.