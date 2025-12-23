Cote d'Ivoire: Justice/Avocat - Des étudiants face aux réalités d'un métier de vocation

Ce n'est ni une robe noire ni des plaidoiries spectaculaires qui font l'avocat, mais un engagement de chaque instant. Loin des clichés, le métier s'est dévoilé sans fard aux étudiants lors d'une conférence organisée, récemment, à l'Institut universitaire d'Abidjan, autour du thème : « Avocat, je serai demain ».

Initiée par le cabinet d'avocats Cika, à l'occasion de ses 18 années d'existence, cette rencontre visait à déconstruire les mythes entourant la profession et à susciter des vocations. Le panel a réuni des figures éminentes du barreau, à savoir Maître Lamine Faye, Maître Camara Lassiney Kathann et Maître Claude Mentenon, qui ont partagé, avec franchise, les exigences, les défis, mais aussi les joies du métier.

Maître Lamine Faye a insisté sur le socle fondamental de la profession : l'éthique. Selon lui, l'exigence morale constitue la première base du combat de l'avocat. Il a rappelé que l'avocat doit être utile, conscient de sa responsabilité et travailler avec sérieux, abnégation et engagement.

« Quand un avocat plaide, il est heureux », a-t-il souligné, tout en mettant l'accent sur l'indépendance, la dignité, la probité et la maîtrise des lois. « Lorsque vous venez au métier, il faut l'aimer. N'oubliez jamais que vous êtes avocat à vie », a-t-il conclu, évoquant le statut d'avocat honoraire en cas de retrait pour raisons de santé.

De son côté, Maître Claude Mentenon a rappelé que la plus belle victoire d'un avocat n'est pas toujours judiciaire. Pour lui, elle réside souvent dans la capacité à restaurer un équilibre et un sentiment de justice. Il a mis en avant le courage, l'indépendance et le respect absolu du secret professionnel comme le véritable coeur du métier.

S'adressant directement aux étudiants, Maître Kamara Lanciné s'est voulu rassurant. « Le chemin est possible, tout commence par un rêve », a-t-il déclaré, avant de préciser que ce rêve se construit avec discipline et travail acharné. Il a invité les jeunes à démystifier l'idée d'un métier réservé à une élite, affirmant que chacun peut y accéder à condition de s'en donner les moyens.

Représentant l'Institut universitaire d'Abidjan, le vice-recteur, le professeur Kinvi Kangni, a exprimé sa gratitude au cabinet Cika pour le choix du thème. Qualifiant la conférence d'inspirante et exigeante, il a rappelé que le métier d'avocat est avant tout « un engagement de vie et un métier de justice ». Il a enfin exhorté les étudiants à s'y intéresser, soulignant l'impact direct de cette profession sur la vie des citoyens.