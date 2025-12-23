Cote d'Ivoire: Amélioration du système de santé - Une clinique reçoit la certification d'accréditation Iso 15189:2022

La remise officielle du certificat d'accréditation ISO 15189:2022 de la Clinique La Providence à son laboratoire de biologie médicale s'est tenue le 16 décembre 2025. Cette accréditation a été délivrée par le Système ouest-africain d'accréditation (Soac).

À cette occasion, Marcel Zadi, directeur général du Soac, a indiqué que cette accréditation consacre l'entrée du laboratoire dans un réseau international de compétences reconnues. Il a souligné la rigueur du parcours marqué par des défis techniques, notamment les étalonnages réalisés à l'extérieur, et a encouragé la mutualisation des efforts au sein des organisations nationales de la qualité afin de renforcer l'autonomie technique du pays.

De son côté, le Dr Ehui Louis Bernard, représentant le ministre en charge de la Santé, s'est félicité de cette démarche volontaire, qui sécurise les décisions cliniques et consolide la confiance des populations.

Au nom du laboratoire, Juliana Raad a rappelé l'engagement précoce de la clinique dans une démarche qualité dès 2016 (ISO 9001).

Selon elle, cette accréditation consacre la culture de la rigueur, de l'éthique et de la responsabilité envers les patients, en garantissant des analyses fiables, traçables et conformes aux standards internationaux.