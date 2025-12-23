Cote d'Ivoire: N'Zi, Lôh-Djiboua, Sud-Comoé.../Hygiène menstruelle - 10 000 kits seront distribués à des filles

Représentants d'institution, du ministère en charge de la Santé et ambassadeurs de l'initiative ont appelé à la mobilisation pour améliorer les conditions de vie des filles.

Parcourir une dizaine de régions du pays pour la distribution de 10 000 kits de serviettes hygiéniques. Tel est l'objectif que veut atteindre l'Ong Oseff (Organisation pour la santé de l'enfant et de la femme).

La présidente de cette organisation, Kadi Cissé, sage-femme de formation, en a donné l'assurance, le 18 décembre, à l'occasion du lancement des activités de la 4e édition de la caravane de «Menstrue libre d'excellence», au siège de l'Unicef, à la Riviera Golf.

Selon Kadi Cissé, cette caravane démarrera en janvier 2026 pour une durée de 10 mois. Elle sillonnera les régions du N'Zi, du Sud-Comoé, du Lôh-Djiboua, du Poro, du Bounkani, du Tchologo, du Hambol, du Bafing, de Gbêkê et la ville d'Abidjan.

Outre la distribution de serviettes aux jeunes filles scolarisées ou non, âgées de 10 à 25 ans, l'Ong, selon sa première responsable, s'attellera à la sensibilisation de 20 000 filles à l'hygiène menstruelle, à la gestion du stress et à la santé mentale.

Les équipes mettront également l'accent sur la formation d'une centaine de relais communautaires et feront aussi un plaidoyer auprès des autorités étatiques en vue de l'intégration de la gestion menstruelle dans la politique sanitaire et sociale.

L'inspecteur général de la santé, Dr Kpaho Bernard, a souligné que l'accès aux produits menstruels n'est pas un luxe. Bien au contraire, à l'entendre, c'est un besoin essentiel. C'est pourquoi il a chaleureusement salué les organisateurs de cette activité.

Mais aussi les bénévoles, les relais communautaires et toutes les personnes engagées dans cette action. « Votre travail sauve des parcours scolaires, protège la santé et redonne de la dignité », a-t-il mentionné. Il a tenu à réaffirmer l'engagement du gouvernement et à renforcer l'éducation à la santé mentale dès le plus jeune âge.

Le représentant résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'en est également félicité, dans la mesure où, selon lui, l'acte posé entre dans le droit fil de la préservation des droits de la jeune fille.

Pour lui, l'organisation de cette caravane est surtout un appel à l'action, une mobilisation nationale pour améliorer la vie de milliers de filles. Car, dit-il, « la gestion de l'hygiène menstruelle est un enjeu de dignité, de santé et d'éducation ». Déplorant le fait que « trop souvent entourée de tabous, elle prive les filles d'opportunités et freine leurs ambitions ».

Au cours du lancement de cette caravane, des kits ont été remis symboliquement à cinq filles. Signalons que la première édition s'était déroulée à Bouaké, la deuxième à Yopougon Biabou et en Zone 4 et la troisième à Koumassi.