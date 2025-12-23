Cote d'Ivoire: Législatives à Facobly - Blékahi Philippe dévoile ses priorités

22 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le candidat indépendant, Blékahi Philippe, a lancé, le samedi 20 décembre 2025, sa campagne pour les élections législatives dans la circonscription de Facobly-Guézon-Koua-Sémien-Tieny-Seably.

« Chères populations de la circonscription de Facobly, cette profession de foi reflète une démarche sincère, une vision claire et un engagement profond pour un développement durable, inclusif, équitable et apaisé. Elle porte votre voix, vos réalités, vos défis et vos espoirs », a-t-il déclaré, soulignant qu'il a huit priorités.

Il s'agit notamment du désenclavement et des routes : réhabilitation des pistes villageoises et mise en œuvre de programmes pour relier les villages ; de l'eau potable : accès prioritaire et suivi rigoureux des projets ; de la sécurité : collaboration avec les forces de l'ordre et appui aux comités villageois ; de la jeunesse : création de centres de formation, financement de projets et promotion de l'emploi local ; de l'agriculture : soutien aux coopératives, modernisation et défense des prix.

Figurent également parmi ses priorités la promotion des femmes : autonomisation économique, lutte contre les violences et accès aux financements ; la cohésion sociale : prévention des conflits et promotion du vivre-ensemble ; ainsi que le nouveau découpage territorial, avec la création de deux départements (Facobly et Sémien), de quatre communes (deux par département), de quatre cantons (Poème, Klanho, Saho et Sémien) et de neuf tribus (Pléou, Soho, Klanho, Sohobloa, Souabloa, Sahobloa, Bahon, Péha et Minlon).

