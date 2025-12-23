Cote d'Ivoire: Législatives à Bouaké - Amadou Koné appelle à bâtir une nation forte

22 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Candidat et tête de liste du Rhdp, Amadou Koné a appelé à la poursuite des efforts de construction nationale. « Nous devons continuer de bâtir et de faire la promotion d'une grande nation », a-t-il exhorté, avant de rappeler aux populations de Bouaké, Djébonoua et Brobo la nécessité de bâtir ensemble une nation fraternelle et prospère.

Selon lui, bien que des actions importantes aient déjà été menées, il est essentiel de les pérenniser afin de léguer aux générations futures un pays stable et développé. « Pendant les cinq prochaines années, nous allons amplifier la promotion d'une grande Côte d'Ivoire et mettre l'accent sur la fraternité et la cohésion nationale », a insisté le candidat tête de liste.

Par ailleurs, Amadou Koné a souligné que la constitution d'une liste unique du Rhdp à Bouaké est le résultat des investissements significatifs réalisés par le gouvernement sous la conduite du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a réaffirmé son engagement à faire davantage, notamment en faveur des femmes et des jeunes.

Tout en se montrant confiant quant à l'issue du scrutin, le ministre Amadou Koné a estimé que le principal défi reste le taux de participation. À cet effet, il a appelé les populations de Bouaké à sortir massivement pour voter en faveur de la liste Rhdp, afin d'exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara.

