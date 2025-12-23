Cote d'Ivoire: Législatives à Daloa - Mamadou Touré promet d'offrir la victoire au Président Alassane Ouattara

La tête de liste du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) pour les élections législatives dans la circonscription électorale de Daloa, Mamadou Touré, a procédé le 20 décembre 2025, au lancement de la campagne Gbébani.

« Daloa, c'est chez nous, nous sommes les seuls maîtres à bord », a déclaré Mamadou Touré, sous les acclamations de la foule, se réjouissant d'avoir fait de Daloa le bastion imprenable du Président de la République Alassane Ouattara. Fort de cela, Mamadou Touré, est confiant quant à l'issue du scrutin du samedi 27 décembre.

Aussi a-t-il pris l'engagement de ramener la victoire au Chef de l'Etat. « Nous prenons l'engagement de ramener la victoire au Rhdp au Président Alassane Ouattara. Notre objectif est clair, avoir au moins 90% des voix », a-t-il insisté. Il également annoncé la construction d'un nouvel aéroport moderne, la construction d'un stade régional, l'extension du réseau routier avec 20 km de bitume supplémentaire, l'érection de deux hôtels de luxe pour booster le tourisme et l'économie locale.

Mamadou Touré a invité les militants et sympathisants à sortir massivement le jour du scrutin pour voter la liste du Rhdp. « La transformation profonde de notre pays passe par une majorité forte au Parlement. En élisant les candidats du Rhdp, vous donnez au Président de la République Alassane Ouattara, les moyens supplémentaires de réaliser ses ambitions pour chaque Ivoirien », a insisté l'actuel président du conseil régional du Haut-Sassandra.