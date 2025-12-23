Cote d'Ivoire: Arbre de Noël - L'ONG Charitis redonne le sourire aux enfants atteints de paralysie cérébrale

Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, rythmée par des chants et des danses, l'Ong Charitis a offert un moment de bonheur aux enfants atteints de paralysie cérébrale à l'occasion de la célébration de l'arbre de Noël. La cérémonie s'est tenue le samedi 20 décembre 2025 à Yopougon Kouté, où de nombreux cadeaux ont été remis aux enfants, leur permettant de vivre pleinement la magie des fêtes de fin d'année.

Selon N'Cho Bérenger, directeur général de l'Ong Charitis, cette initiative revêt une portée sociale majeure. Elle vise à célébrer l'esprit de Noël tout en apportant du réconfort aux enfants et à leurs familles, souvent confrontés à d'importantes difficultés.

« Aujourd'hui, nous nous réunissons sous ce magnifique arbre de Noël pour célébrer non seulement la magie des fêtes, mais aussi la force et la résilience de nos enfants. En ce Noël, nous voulons que vous sachiez que vous êtes entourés d'un amour immense et d'un soutien indéfectible », a-t-il déclaré. À travers cette activité, l'Ong Charitis a, une fois de plus, mis en avant les valeurs de solidarité, de partage et d'unité, qui constituent le socle de son action.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'organisation s'inscrit dans une démarche constante d'assistance et d'accompagnement des enfants afin de favoriser leur épanouissement et leur inclusion sociale. Profondément touchée par cet élan de générosité, Mme Gbahou Marcelle, présidente de l'Ong Cœur de maman, amour d'enfant, a exprimé sa gratitude à l'endroit des donateurs et des organisateurs pour cette initiative en faveur des enfants les plus vulnérables.

Il convient de noter que l'Ong Charitis, fidèle à sa mission, œuvre aux côtés des populations fragiles, en particulier les enfants malades, afin de leur apporter soutien, espoir et réconfort. À travers ses actions, elle contribue à bâtir un avenir où chaque enfant, indépendamment de ses défis, peut grandir et s'épanouir dans la dignité.