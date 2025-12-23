Cote d'Ivoire: Concours Super Mémé 2025 - Touonnin Delphine sacrée reine du 3e âge

La beauté n'a pas d'âge. Au Palais de la culture d'Abidjan-Treichville, les mémés ont rappelé que l'élégance et la dignité traversent le temps.

70 ans à la retraite, vendeuse de jus naturel. Elle est issue du district des Lagunes, précisément de l'Agnéby-Tiassa. Touonnin Delphine a été élue Super Mémé Côte d'Ivoire 2025, à l'issue de la 4e édition du concours dédiée à la mémoire de Mémé Ono. La cérémonie s'est tenue le dimanche 21 décembre 2025 à la salle Kodjo Ebouclé, dans une ambiance populaire et festive.

Initiatrice de l'événement, Mouanama Casthillo Diabaté, présidente de l'Association super mémé (Asm), a salué une vision centrée sur la solidarité générationnelle. « Nous avons mis en exergue cette année l'intérêt des petits-enfants pour leurs mémés. Ce n'est pas parce qu'on est âgé que tout est fini », a-t-elle souligné, se disant « amplement satisfaite » de cette édition.

Parrain de la cérémonie, Karim Ouattara, directeur général adjoint de la Lonaci, a réaffirmé le sens de son engagement. « Cette compétition permet de valoriser les personnes du 3e âge et d'apprendre aux petits-enfants à bien les traiter, à éviter la marginalisation et la maltraitance », a-t-il déclaré, avant de remercier le comité d'organisation pour « le travail remarquable abattu ».

La lauréate est repartie avec une enveloppe d'un million de francs Cfa et une villa, tandis que les treize autres candidates ont chacune reçu 200 000 francs. Les petits-enfants accompagnateurs ont également été récompensés, dont Koné Maïmouna, prix du meilleur narrateur, et Kilian, lauréat du Prix Karim Ouattara.

Une minute de silence a été observée en mémoire de la candidate d'Odienné récemment décédée et de Mémé Ono. Une note d'émotion qui n'a pas terni l'éclat d'un hommage appuyé aux femmes du 3e âge.