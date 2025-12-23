Ethiopie: L'accès maritime du pays est un enjeu existentiel et intergénérationnel - Les experts

Addis-Abeba — Selon des experts, la revendication de l'Éthiopie pour un accès souverain à la mer ne relève pas uniquement du débat politique.

Elle constitue une nécessité vitale, profondément ancrée dans la conscience collective et transmise de génération en génération, indispensable à la pérennité de l'État.

Bien qu'elle dispose d'un riche passé maritime et d'une proximité naturelle avec la mer Rouge, l'Éthiopie reste aujourd'hui enclavée -- une situation géographique atypique qui a durablement limité ses perspectives de développement.

Des spécialistes estiment que, du point de vue historique, géographique et juridique, cet enclavement appelle une solution durable, juste et conforme au droit international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans son ouvrage de référence Assab : À qui appartient-il ?, le juriste de renom Yakob Hailemariam analyse en profondeur les inégalités structurelles entre les États côtiers et les pays sans littoral.

S'appuyant notamment sur les travaux de l'économiste Paul Collier, il met en évidence une réalité économique incontournable : « Sans accès maritime, un pays se limite à ses voisins ; avec un accès à la mer, il s'ouvre au monde entier. »

Pour un pays de plus de 130 millions d'habitants, les contraintes imposées par l'enclavement sont de plus en plus perçues comme une injustice structurelle, et la question de l'accès maritime de l'Éthiopie attire une attention internationale croissante.

S'exprimant auprès de l'ENA, des experts socio-économiques basés à Mekelle ont insisté sur le caractère urgent de ce dossier stratégique.

Le spécialiste en sciences sociales Mezeker Gebrehiwot a déclaré que l'Éthiopie ne pourra soutenir durablement sa dynamique de croissance tant qu'elle restera privée d'un accès direct à la mer.

Selon lui, la vitalité économique du pays, sa forte croissance démographique et l'importance géostratégique de la mer Rouge rendent incontournable la reconnaissance du droit de l'Éthiopie à un accès maritime.

De son côté, l'économiste Hadera Bahita a replacé la question dans une perspective régionale plus large, affirmant que l'intégration économique et la prospérité partagée dans la Corne de l'Afrique reposent sur une exploitation équitable de la mer Rouge.

Elle a estimé que toute initiative de paix régionale ou tout cadre de coopération économique excluant l'Éthiopie de l'espace maritime demeure intrinsèquement incomplet.

Selon elle, l'accès maritime de l'Éthiopie constitue un pilier fondamental de la stabilité régionale.

L'impact économique de l'enclavement reste au coeur de cette problématique.

Les recherches de Yakob Hailemariam montrent qu'un pays côtier peut atteindre en 24 ans un niveau de croissance qu'un pays enclavé met en moyenne 36 ans à réaliser.

Dans cette optique, l'Éthiopie considère l'accès souverain à la mer non comme une option, mais comme une exigence stratégique majeure, et poursuit activement ses efforts pour faire valoir ce droit de manière légitime et durable.